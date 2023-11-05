فوائد الماتشا، يعزز التركيز وصحة القلب ويحمي من السرطان

فوائد الماتشا، للصحة قد لا يعلهما الكثيرون، والماتشا هو نوع من الشاي الأخضر يتم إنتاجه عن طريق طحن أوراق الشاي الأخضر الطازجة بالكامل إلى مسحوق ناعم، ويتميز الماتشا بمحتوى مضادات الأكسدة العالية، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

فوائد الماتشا

وأكدت الدكتورة تيفتي ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الماتشا عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تعزيز التركيز واليقظة

يحتوي الماتشا على كمية عالية من الكافيين، والتي يمكن أن تساعد على تعزيز التركيز واليقظة، كما أنه يحتوي على حمض الثيانين، وهو حمض أميني يساعد على تقليل التوتر والقلق.

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تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد الماتشا على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الماتشا على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف. وقد أظهرت بعض الدراسات أن الماتشا قد يساعد على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون والبروستاتا.

إنقاص الوزن

قد يساعد الماتشا على إنقاص الوزن عن طريق زيادة معدل الأيض، وتعزيز الشعور بالشبع.

تحسين صحة الجلد

يحتوي الماتشا على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس والشيخوخة.

بالإضافة إلى هذه الفوائد الصحية، يعتبر الماتشا أيضًا مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامينات C و E و K، بالإضافة إلى الكالسيوم والحديد.

الماتشا وفوائدها

فوائد الشاي الاخضر

والشاي الأخضر، له العديد من الفوائد، أيضا، والتي تستعرضها فيما يلي.

المساعدة في إنقاص الوزن

أظهرت الدراسات أن الشاي الأخضر قد يساعد في إنقاص الوزن عن طريق زيادة معدل الأيض وتعزيز الشعور بالشبع.

تحسين صحة القلب

قد يساعد الشاي الأخضر في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز صحة الأسنان

قد يساعد الشاي الأخضر في حماية الأسنان من التسوس والتهاب اللثة.

تحسين الذاكرة والتركيز

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر في حماية الدماغ من التلف، مما قد يحسن الذاكرة والتركيز.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

قد يساعد الشاي الأخضر في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي.

تعزيز صحة الجلد

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر في حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس والشيخوخة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

قد يساعد الشاي الأخضر في تعزيز حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

قد يساعد الشاي الأخضر في تحسين حساسية الأنسولين، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.