الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وزير الشباب والرياضة: قلوبنا مع أهل فلسطين

وزير الشباب والرياضة،
وزير الشباب والرياضة، فيتو

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التحية للقيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، علي الموقف الكبير لدعم القضية الفلسطينية بكافة أشكال الدعم، كما وجه تحية ودعم كبير للأخوة الأشقاء في دولة فلسطين، موضحا أن شباب مصر ليسوا بعيدين عن مساندة إخوانهم، مشيدا بجهود كافة الكيانات لمساندة الأشقاء الفلسطينيين.د، قائلا: "قلوبنا مع أهل فلسطين وأهل غزة".

محافظ القليوبية: عدم السماح نهائيًا بأي تعديات جديدة

انطلاق الأسبوع الثاني من الحملة القومية لتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية

وأعلن الوزير خلال كلمته باللقاء الحواري لشباب القليوبية " ما بين حلم تحقق وأمل منشود"، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق أول اتحاد نوعي لدعم وجمع الكيانات الشبابية تحت كيان واحد تابع للوزارة، وهو ما يؤكد الدعم الكامل للكيانات الشبابية، مشيرا إلى أن خطة الوزارة 2030 تتضمن إتاحة إنشاء وإقامة الكيانات بشكل مفتوح وبدون قيود.

Advertisements

وتابع الوزير: إن الكيانات الشبابية تلقى اهتمام خاص، موجها التحية والتقدير لشباب مصر، حيث أكد أن الوزارة تقدم المساندة لهذه الكيانات من خلال مختلف قيادات الوزارة وقطاعاتها والمديريات بالمحافظات في ضوء الاهتمام بشباب مصر الذي يمثل 65% من سكانها.

وأكد الوزير، أنه لا يوجد أي اختلاف مع الكيانات الشبابية وجميعنا نسعي لهدف واحد هو الوطن ومصر أولا، وهو الهدف المنشود لنا جميعا، موجها التحية للشباب مؤكدا أن الوزارة تدعم كافة الجهود للارتقاء بشباب مصر امتدادا لنهج القيادة السياسية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

وزير الشباب والرياضة يحضر برنامج الحوار الوطني الشبابي

وزير الشباب والرياضة في حوار مفتوح مع طلاب جامعة القناة (صور)

مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات المصاهرة فى القليوبية

صحة القليوبية تنظم اليوم قافلة طبية مجانية بكفر شكر

الأكثر قراءة

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

على مسئولية شوبير، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وهذا البديل

معتمد جمال مديرًا فنيًا مؤقتا للزمالك، وتوجيه الشكر لمدحت عبد الهادي

رسميا، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وعرض فتوح والزناري وصبحي للبيع

انتهاء اجتماع مجلس إدارة الزمالك، وبيان رسمي لعرض القرارات

مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميًا من تدريب الفريق

تأكيدا لـ فيتو، الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة بعد تصرفه في مباراة المقاولون

نشتري الذهب ولا العقار؟ مستشار وزير التموين يجيب (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

نصائح جهاز حماية المستهلك عند الشراء خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

محمود حافظ يضع علم إسرائيل أسفل حذائه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-11-2023 في ختام التعاملات

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التقدم على الإمام الراتب في المسجد للصلاة؟.. الإفتاء توضح

تفسير رؤية الكبدة في المنام وعلاقتها بالمشاكل والمصاعب والأحزان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية