الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ القليوبية: عدم السماح نهائيًا بأي تعديات جديدة

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

 أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المُخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو من خلال وحدة المُتغيرات المكانية أو تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشددًا على أنه لن يسمح نهائيًا بأي تعديات جديدة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواءً بالبناء المُخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

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جاء ذلك جاء ذلك خلال إيقاف "المحافظ" لأعمال بناء مُخالف وإزالة التعدي بالبناء في المهد وإزالة عمدان الدور السادس علوي على مساحة ٢٠٠م٢ بأحد العمارات بشارع الترعة منطقة الفلل بمدينة بنها، يرافقه العقيد ياسر عبد الواحد مأمور قسم ثان بنها، والأستاذ محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، والرائد أحمد سلمي رئيس مباحث قسم ثان بنها، والنقيب سامي عيسى مباحث قسم ثان بنها، يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الدولة لمنع كافة المُمارسات غير القانونية والتعدي على مُمتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظًا على مُقدرات الأجيال القادمة.
 

وأصدر "محافظ القليوبية" تعليماته بالتحفظ على مواد البناء والمعدات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف تنفيذًا للقانون وتحقيق الردع العام ومنع أي مخالفة في المنطقة، مشددًا على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة كافة صور التعديات ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة،  لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا مع تكثيف الورديات الليلية خاصة أيام العطلات والأجازات الرسمية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمتعديين.

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