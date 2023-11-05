الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

تفاصيل اعتقال الاستخبارات الإيرانية 3 عملاء لصالح الموساد الإسرائيلي

إيران،فيتو
إيران،فيتو

 أعلن التليفزيون الإيراني عن اعتقال ثلاثة مواطنين يشتبه في عملهم لصالح المخابرات الإسرائيلية الموساد، وأن الأشخاص الثلاثة لديهم الجنسية الإيرانية، وأنهم خططوا لشن هجمات بمسيّرات انتحارية، انطلاقا من أفغانستان ضد أهداف في إيران.

وأشار التليفزيون الإيراني الي أن عملية الاعتقال تمت بمشاركة وزارة الاستخبارات الإيرانية وحركة طالبان في المنطقة الجبلية بين البلدين، وكانت إيران أعلنت في عدّة مناسبات عن اعتقال عملاء يشتبه في عملهم لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي تتهمها بتخريب عدد من مواقعها النووية.

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اتساع نطاق الحرب

 وفي سياق آخر نقلت وكالة «إرنا» للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان القول: إن اتساع نطاق الحرب في قطاع غزة أمر لا مفر منه في ظل تصاعد ما وصفه بالعدوان على المدنيين.

ونسبت الوكالة للوزير الإيراني القول في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن الدعم الأمريكي لإسرائيل هو السبب الرئيسي في تصاعد حدة الأزمة الحالية في المنطقة.

دعم الشعب الفلسطيني

وذكرت أيضًا أن الوزيرين اتفقا على دعم الشعب الفلسطيني خلال بحثهما التطورات الراهنة في فلسطين والإبادة الجماعية في غزة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

واستقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، حسبما ذكرت وكالة إرنا، أمس السبت.

ونقلت الوكالة عن عثمان حمدان، ممثل حركة «حماس» في لبنان، قوله إن هنية سافر إلى العاصمة الإيرانية «منذ بضعة أيام» لإجراء محادثات.

ولم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية تقارير عن الاجتماع، ويبدو أنه تم إبقاء الزيارة سرية. ولم يتضح توقيت وصول هنية إلى طهران.

وتحتفظ إيران بعلاقات جيدة مع «حماس». وتبادل عبد اللهيان الآراء بصفة دورية مع هنية بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة، في الأسابيع القليلة الماضية.

 

 

 

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حزب الله اللبناني يعلن استهداف جنود إسرائيليين في منطقة المطلة

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الموساد إيران طالبان علي خامنئي طهران امريكيا

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