قبرص تعرض على أمريكا إنشاء ممر مساعدات بحري لقطاع غزة

أخبار غزة الآن أعلن مسؤولون في قبرص أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش اقتراحا قبرصيا لإنشاء ممر مساعدات بحري لقطاع غزة الفلسطيني.

وبحسب رويترز توقف أنتوني بلينكن لفترة وجيزة في قبرص اليوم الأحد دون إعلان مسبق في مطار لارنكا، بينما كان يتجه إلى تركيا ضمن جولة بالمنطقة، والتقى بلينكن على متن طائرته بالرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.

وتناول الاجتماع التطورات الجارية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اقتراح قبرص بخصوص إنشاء ممر بحري أحادي الاتجاه، لإرسال المساعدات الإنسانية من قبرص إلى المدنيين في غزة بشكل مستمر.

Advertisements

لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس الفلسطيني

وكان مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، كشف تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن بلينكن قال للرئيس الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دورًا محوريًا فيما سيأتي بعد ذلك في غزة ووجه بلينكن الشكر للرئيس الفلسطيني لمساعدته في الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية.

واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية

ولفت إلى أن مستقبل غزة لم يكن محور الاجتماع بين بلينكن وعباس، لكن السلطة الفلسطينية بدت مستعدة للعب دور فيما سيأتي بعد ذلك في القطاع.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق، إن واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية في غزة.

وأضاف بلينكن، خلال لقائه بالرئيس محمود عباس في رام الله، أن بلاده ملتزمة بتعزيز الكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

تحقيق تطلعات الفلسطينيين

وذكر المسئول الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولتهم وأكد رفض أمريكا تهجير الفلسطينيين من مناطقهم بالقوة.

واختتم لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم دون بيان مشترك بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.