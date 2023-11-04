السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

انطلاق عرض حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب غدًا

عائشة بن أحمد، فيتو
عائشة بن أحمد، فيتو

حكاية روحي فيك، تنطلق غدًا الأحد ٥ نوفمبر حكاية روحي فيك وهي أحدث حكايات مسلسل ٥٥ مشكلة حب وستكون الحكاية من بطولة الفنانة الشابة عائشة بن أحمد.

 

مواعيد عرض حكاية روحي فيك 

ومن المقرر أن تعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، وعلى قناة ON دراما الساعة 10 مساء، ويتم عرضهاعلى منصة watch it.

 

تفاصيل حكاية روحي فيك 

وحكاية روحي فيك هي الحكاية الرابعة من مسلسل ٥٥ مشكلة حب ولكنها ليست من تأليف عمرو محمود ياسين، وهي من تأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي، ومن بطولة عائشة بن أحمد محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين.

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الحلقة ٩ من مسلسل عيشها بفرحة 

 شهدت الحلقة ٩ من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة بزيارة مفاجئة لوالدة هادي إلى منزل يسر، وهناك تستقبلها والدة يسر وتدافع عن ابنتها أمام هجوم شرس من والدة هادي.

وتواجه يسر حملة شرسة وممنهجة ضدها على مواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تتفاجىء بتغير معاملة نيفين معها، وحينما تسأل يسر حبيبها هادي عن وجود أي علاقة تجمعه بنيفين أنكر، وحينما طلب الزواج منها وافقت ولكنها تشعر بالصدمة حينما تصلها صورة من نيفين ورسالة تؤكد أنها كانت خطيبة هادي في يوم من الأيام. 

 

تفاصيل عدد حلقات حكاية ما تيجي نشوف

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات حكاية ما تيجي نشوف، فإن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، للمنتج أحمد عبد العاطي.

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