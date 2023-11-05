الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة جديدة أثناء توغلها في غزة

دبابة اسرائيلية،فيتو
دبابة اسرائيلية،فيتو

الهجوم البري على غزة، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس –  تدمير دبابة صهيونية متوغلة جنوب غرب تل الهوى بغزة، بقذيفة الياسين 105.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام، عن تدمير ثلاث آليات عسكرية لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الهجوم على غزة، واستخدمت كتائب القسام خلال المواجهات مع جيش الاحتلال قذائف الياسين 105.

 

Advertisements

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس في قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها: إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة من محيط جامعة القدس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأصيب شابان، بشظايا الرصاص الحي، بعد استهداف قوات إسرائيلية مركبة كانا يستقلانها قرب جسر حلحول على مدخل الخليل الشمالي.

وقالت مصادر محلية وأمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية: إن قوات إسرائيلية أطلقت النار صوب مركبة أثناء مرورها من المكان، ما أدى لإصابة شابين بشظايا الرصاص الحي.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 47 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في غزة ومخيم المغازي وسط القطاع.

 

مجزرة جديدة في مخيم المغازي

وأضافت: "ما حدث يمثل مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي، هناك عشرات الشهداء والجرحى في قصف عنيف يستهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

في سياق متصل، نظم أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وقال المنسق الوطني لتحالف "آنسر" بريان بيكر: "أكثر بكثير من 100 ألف، هذه أكبر مظاهرة داعمة لفلسطين في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف بيكر أن تنظيم المسيرة استغرق ما يزيد قليلا عن أسبوعين، وخرج الناس لإدانة نفاق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع بيكر: "الناس غاضبون للغاية من دعم إدارة بايدن لحرب إسرائيل ضد المدنيين".

طوفان بشري في العاصمة الإندونيسية جاكرتا للتنديد بمجازر الاحتلال في غزة (فيديو)

كتائب القسام توجه رسالة قوية إلي دولة الاحتلال (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة تل الهوى إسرائيل الياسين105 فلسطين كتائب القسام

مواد متعلقة

كتائب القسام توجه رسالة قوية إلي دولة الاحتلال (فيديو)

شكري ونظيره التركى يؤكدان على حتمية إنهاء الوضع المأساوي لأهالي غزة

الحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف مصالح أمريكا ردا على المجازر الإسرائيلية في غزة

كتائب القسام تدمر دبابة ثالثة في الهجوم البري على غزة

الأكثر قراءة

تصرف مفاجئ من مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة نانت وريمس

كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد: الإحساس نعمة

محمد سلام يعتذر لأمير كرارة: حقك عليا يا باشا مصر

إنجي علاء توجه رسالة لبيومي فؤاد: الفنان الحقيقي بيكون مهموم بالناس

حملة على الملاهي الليلية تضبط 10 فتيات ركلام و3 سيدات لتسهيل الدعارة

الإسماعيلي، باسم مرسي يعود للتسجيل بعد غياب عام وعودة صالح جمعة

ارتفاع أسعار السكر اليوم الأحد

أبو مازن يحسم الجدل حول تولي السلطة الفلسطينية زمام الحكم في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

محمود حافظ يضع علم إسرائيل أسفل حذائه

بعد الكشف عنه، كل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائى الإقليمى الذكى «ديزيرو» (صور)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

أهم 3 أسئلة لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي وإجاباتها

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات أوبل بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكبدة في المنام وعلاقتها بالمشاكل والمصاعب والأحزان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية