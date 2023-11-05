الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

طوفان بشري في العاصمة الإندونيسية جاكرتا للتنديد بمجازر الاحتلال في غزة (فيديو)

مظاهرات جاكرتا، فيتو
مظاهرات جاكرتا، فيتو

طوفان الأقصي، شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأحد، مظاهرات حاشدة "غير مسبوقة" تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار.

ورفع المشاركون في المظاهرة التي دعا إليها "تحالف الشعب الإندونيسي لنصرة فلسطين"، شعارات تطالب بفك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب.

وتظهر المشاهد المصورة رفع الأعلام الفلسطينية وترديد الشعارات التي تنادي بوقف القصف، وإدخال المساعدات، وكذلك تبين المشاهد التي تم تصويرها بمسيرات جوية التنظيم الهنسدي للمظاهرة.

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وقدّر المنظمون عدد المشاركين في المظاهرة بنحو مليون ونصف المليون شخص، علما بأن إندونيسيا كانت قد شهدت العديد من المظاهرات الداعمة لغزة والمنددة بالحرب الإسرائيلية عليها، وذلك خلال الأسابيع الماضية.

مطالبة وزير صهيوني بقصف غزة بالنووي

في سياق متصل، أدانت الخارجية الأردنية تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد الخيارات لتحقيق هدف القضاء على حماس، "بأنها دعوة للإبادة الجماعية".

 

وجاء في بيان الخارجية وشئون المغتربين الأردنية: "ندين التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضا مدانا على القتل وارتكاب جرائم حرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة".

‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة إن مثل هذه التصريحات تمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي العمل فورا على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

السعودية تدين المطالبات المتطرفة بإلقاء قنبلة نووية على غزة

بدورها، أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن عدم إقالة الوزير من الحكومة فورًا والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية.

إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

وكان وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، قد أشعل عاصفة غضب بتصريحاته، ففي مقابلة مع راديو «كول بيراما»، اعتبر الوزير التابع لحزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف، أن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات المطروحة.

كما أكد اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلًا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين". وقال "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".

وسبق لهذا الوزير المتطرف أن دعا إلى احتلال كافة القطاع الفلسطيني.

يشار إلى أنه بعد تلك الآراء النازية التي أدلى بها الوزير المتطرف، علّقت الحكومة حضوره جلساتها حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

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جاكرتا أندونيسيا طوفان الأقصى قطاع غزة فلسطين احداث فلسطين

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