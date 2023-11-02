الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام تدمر آليتين إسرائيليتين بحي الزيتون في قطاع غزة

كتائب القسام،فيتو
كتائب القسام،فيتو

تواصل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة على عدة محاور في القطاع.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، عن استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غربي غزة بقذيفتي "الياسين 105".

ولاحقا، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت جرافة إسرائيلية أخرى في محور شمال غربي غزة بقذيفة "الياسين 105".

وأعلنت كتائب القسام كذلك، أنها استهدفت عند الساعة 06:30 من صباح اليوم الخميس، آليتين إسرائيليتين في محور شمال غربي غزة بقذيفتي "الياسين 105".

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وفي التوقيت عينه، استهدف مقاتلو القسام دبابة إسرائيلية حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105".

وأعلنت كتائب القسام استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين في جحر الديك بقذيفة RPG مضادة للأفراد.

ونشرت الكتائب مقطع فيديو يظهر "دك الآليات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة بقذائف الهاون ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، أنها استهدفت عند الساعة 11:00 الحشود العسكرية الإسرائيلية قرب مستوطنات حوليت ومفتاحيم وعميعاز برشقة صاروخية مكثفة.

وقرابة ظهر الخميس، أعلنت كتائب القسام قصف كيبوتس "نيريم" بقذائف الهاون، كما دمرت آليتين إسرائيليتين شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" وعبوة العمل الفدائي.

وأعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند إسرائيلية قرب مسجد الخالدي شمال غربي غزة بقذيفة "الياسين 105"، كما أشارت إلى أنها دمرت دبابة إسرائيلية في محور شمال غربي غزة بقذيفة من الطراز عينه.

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كتائب القسام تعلن استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105"

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