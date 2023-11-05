تصريحات وزير الاحتلال بإلقاء قنبلة نووية على غزة تثير الغضب، والنشطاء: دليل هزيمة

إلقاء قنبلة نووية على غزة، أثار تصريح وزير التراث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الوزير المتطرف عميحاي إلياهو، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد تصريحة الذي قال فيه: "إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان، وقطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه".

التصريح بإلقاء قنبلة نووية على غزة

التصريح بإلقاء قنبلة نووية على غزة أثار ردود أفعال واسعة وغاضبة بين العرب، فالبعض أكد أن تصريحات الوزير المتطرف عميحاي إلياهو يعد نوع من الإرهاب الدولي، مطالبين المقاومة الفلسطينية بنقل حربها داخل الأراضي المحتلة، حتى يغير الاحتلال الإسرائيلي خططه في ضرب غزة بالنووي.

Advertisements

وزير التراث بحكومة الاحتلال هميحاي إلياهو، فيتو

في حين أكد بعض النشطاء أن تصريحات إلياهو تدل على حجم الهزيمة التي يعاني منها الكيان داخل أروقة الحكم، بسبب الخسائر الشديدة التي يلقاها جيش الاحتلال من المقاومة داخل أرض غزة.

إسرائيل ضربت غزة خلال شهر بما يعادل قنبلتين نوويتين

علق أدهم أبو سليمة قائلًا: "وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية: إلقاء قنبلة نووية على #غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان. يذكر أن العدو الإسرائيلي ضرب غزة خلال شهر الحرب بما يعادل قنبلتين نوويتين. هذه الـ... في التصريح، وهذا الإرهاب الدولي ما كان ليخرج من فهم هذا... لولا التواطؤ الدولي..."

إلياهو وتصريحة بإلقاء قنبلة نووية على غزة، فيتو



وقالت سارة جو: " ينبغي على المقاومة الفلسطينية الخروج من غزة وسحب القتال داخل الأراضي المحتلة حتى يغيروا خطتهم بشأن النووي لأن هجمات حماس في عمق الكيان الصهيوني سوف يدير ظهرهم عن غزة إلى حيث مكان الهجمات الجديدة.. استودعنا الله غزة بمن فيها"

أما مياس فقال: "لحظة ليش وزير تراث؟ هم أصلا مقطوعين من شجرة، التراث ما يعرفهم حتى"

ورد محمد الشاعر قائلًا: "اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلف عبرة وآية"

أما بوعوف فقال: "انا مش مستغرب من تصريحاتهم انا مستغرب من شي واحد بس هو انه عندهم وزير للتراث من أين لهم تراث هؤلاء"

الاحتلال الإسرائيلي صرح عدة مرات بضرب غزة بالنووي

وعلق أسد الله قائلًا: "إذا قرأت التاريخ ستجد الكثير من الرؤساء والوزراء الإسرائيليين والأمريكيين صرحوا عدة مرات بضرب غزة بل وإبادة العرب بالنووي ولكنهم لم ولن يتجرأوا لأنها ستكون نهايتهم الحتمية."

وقال أمين عبده: " لا يستطيع لأن التلوث الإشعاعي سيضرب المنطقة بكاملها هي فقط بروباغندا قصد تخويف الدول المحيطة أننا نملك قنبلة نووية"

الوزير الإسرائيلي المتطرف هيمحاي إلياهو، فيتو



ورد سمير ميره فقال: "هذه لغة الهزيمة المنكرة... ولكن بالمفهوم المخالف يقول لكم أن تقوم باللازم... ولن يبقى محتل واحد في أرض فلسطين كل فلسطين"

وقال أسامة العلوي: "لايوجد بعد جغرافي. كلام للاستهلاك المحلي بسبب الإحباط والهزيمة"

وعلق مسلم عباس فقال: "وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية: إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان، أي بشر هؤلاء؟ وأي عقول يملكون؟ #غزة_الآن".

عقيدة الاحتلال الإرهاب والإبادة والقتل والدمار

ورد يوسف زغبة قال "وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية: إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان هذه هي الفكرة الصهيونية.. عقيدتهم الإرهاب والإبادة والقتل والدمار"

وقال ضيف زواوي: " وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية: قطاع #غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض ولو بقنبلة نووية. وعلينا إعادة إقامة المستوطنات ومع ذلك هناك من مازال يعتقد أن هناك أملا لإقامة دولة فلسطينية بالتفاوض مع هؤلاء المجرمين #ولعت #غزه_مقبرة_الغزاة"

بنيامين نتنياهو، فيتو



ورد محمد الجابري فقال: "وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية: إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب فيها جميع الاحتمالات.. لقد طغوا في البلاد وهم يعلمون بأن حكام العالم في صمت وسكينه ولا أحد قادر بأن يفعل أي شي #غزة_تحت_القصف #غزة_تُباد #ولعت"

وقال سالم الزاهر: "وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية: إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان - نتنياهو: تصريحات الوزير عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع - يائير لابـيد تعليقا على حديث وزير التراث الإسرائيلي عن استخدام النووي بغزة: تصريح صادم ومجنون يسيء لعائلات المختطفين"