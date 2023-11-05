الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

قرار عاجل من الحكومة الإسرائيلية ضد الوزير الذي طالب بقصف غزة بالنووي

وزير التراث الإسرائيلي،
وزير التراث الإسرائيلي، فيتو

الهجوم البري على غزة، ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه تم إيقاف  وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة إلى أجل غير مسمى.


إيقاف وزير التراث الإسرائيلي 

 وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تقرير لها عن الهجوم على غزة،  جاء ذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل للوزير الإسرائيلي، حيث قال إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة.

وسارع نتنياهو عقب هذا التصريح، إلى التنصل من كلام إلياهو، قائلًا في بيان صادر اليوم، الأحد، إن تصريحات الوزير عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع.
 

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

Advertisements


رد نتنياهو على وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة 


وقال نتنياهو، في حديثه اليوم الأحد، إن تصريحات وزير التراث،  عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع.


وفي وقت سابق علق   وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على  العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، وعندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.

وفي 11 أكتوبر الماضي، دعت عضوة الكنيست، تالي جوتليف، الجيش الإسرائيلي إلى "استخدام السلاح النووي" في غزة، ردا على هجوم حماس.

ودعت جوتليف إلى "الانتقام العنيف" وكتبت: "صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي".

وصاروخ أريحا هو صاروخ عابر للقارات وقادر على حمل رؤوس نووية ويصل مداه إلى أكثر من 6500 كيلومتر.
 

txt

وزير إسرائيلي يعترف بامتلاك الكيان الصهيوني لأسلحة الدمار الشامل ويطالب بقصف غزة بالنووي

txt

حقوق إنسان النواب تبحث اليوم مع رئيس البرلمان العربي الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهجوم البري على غزة غزة نتنياهو إسرائيل إلقاء قنبلة نووية على غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

وزير إسرائيلي يعترف بامتلاك الكيان الصهيوني لأسلحة الدمار الشامل ويطالب بقصف غزة بالنووي

حقوق إنسان النواب تبحث اليوم مع رئيس البرلمان العربي الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

إحصائية أولية: تدمير 40 ألف منزل منذ بدء الحرب على قطاع غزة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من الحكومة الإسرائيلية ضد الوزير الذي طالب بقصف غزة بالنووي

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. اكتشفها نور الدمرداش وبدأت مشوارها في تلفزيون دبي.. وهذا الفيلم تسبب في طلاقها والحكم عليها بالسجن

تفاصيل جديدة بواقعة مصرع أسرة فى حريق شقة الطالبية

كولر يعيد صلاح محسن لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا

حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية، تصادم عدة سيارات وإصابة 8 أشخاص (صور)

بعد مطالبته بقصف غزة بالنووي، زعيم معارضة الاحتلال يطالب بإقالة وزير التراث

حركة الجهاد الفلسطينية تؤكد استعدادها للإفراج عن الأسرى المدنيين بهذا الشرط

مجلس الزمالك يحسم مصير أوسوريو

Advertisements

منوعات

المزيد

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

فنانون في قاعة مشاهير الروك: "أوقفوا إطلاق النار في غزة" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 5-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 5-11-2023

المزيد

انفوجراف

غزة تتحول إلى مدينة أشباح.. العدوان الأكثر دموية وتدميرا للقطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح من القرآن والسنة

دار الإفتاء ترد على: هل الودائع البنكية من القروض؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية