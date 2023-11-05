إحصائية أولية: تدمير 40 ألف منزل منذ بدء الحرب على قطاع غزة

غزة الآن، أعلنت وزارة الأشغال الفلسطينية، في إحصائية أولية لها، أن طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، دمرت نحو 40 ألف منزل، منذ بدء الهجوم على قطاع غزة والمستمر لليوم 30 على التوالي.



وأضافت وزارة الأشغال الفلسطينية، أن القصف الإسرائيلي تسبب كذلك في إلحاق الضرر الجزئي بنحو 220 ألف منزل وتشريد سكانها، والذي تجاوز عددهم نحو 1.5 مليون نازح من شمال القطاع ومدينة غزة.



ولفتت إلى أن النازحين يتواجدون في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

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ولفتت إلى أن 60 مدرسة تم تدميرها، وتضررت 220 أخرى بفعل القصف الإسرائيلي العنيف، الذي دمر كذلك 55 مسجدا، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، حسب الوزارة.

عملية طوفان الأقصى

ومر شهر منذ بدأت عملية طوفان الأقصى، التي هاجمت فيها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.



ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.



القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.

