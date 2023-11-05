وزير خارجية إيران: الدعم الأمريكي لإسرائيل هو السبب في تصاعد الأزمة

غزة الآن، نقلت وكالة «إرنا» للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان القول: إن اتساع نطاق الحرب في قطاع غزة أمر لا مفر منه في ظل تصاعد ما وصفه بالعدوان على المدنيين.

ونسبت الوكالة للوزير الإيراني القول في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن الدعم الأمريكي لإسرائيل هو السبب الرئيسي في تصاعد حدة الأزمة الحالية في المنطقة.

وذكرت أيضًا أن الوزيرين اتفقا على دعم الشعب الفلسطيني خلال بحثهما التطورات الراهنة في فلسطين والإبادة الجماعية في غزة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

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واستقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، حسبما ذكرت وكالة إرنا، أمس السبت.

ونقلت الوكالة عن عثمان حمدان، ممثل حركة «حماس» في لبنان، قوله إن هنية سافر إلى العاصمة الإيرانية «منذ بضعة أيام» لإجراء محادثات.

ولم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية تقارير عن الاجتماع، ويبدو أنه تم إبقاء الزيارة سرية. ولم يتضح توقيت وصول هنية إلى طهران.

وتحتفظ إيران بعلاقات جيدة مع «حماس». وتبادل عبد اللهيان الآراء بصفة دورية مع هنية بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة، في الأسابيع القليلة الماضية.

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة



والخميس، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن أمريكا هي المسبب الرئيسي لارتكاب الصهاينة الجرائم في غزة.

وأدان المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، الأربعاء، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعا الدول الإسلامية إلى وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

وقال خامنئي في خطاب ألقاه أمام مجموعة من الطلاب في طهران: "يجب أن يتوقف القصف على غزة فورا.. يجب أن يُقطَع مسار تصدير النفط والغذاء إلى النظام الصهيوني”. حسبما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وأضاف: "يجب أن تصر الحكومات الإسلامية على إنهاء الجرائم بسرعة".