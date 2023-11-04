أخبار الفن اليوم: رد مفاجئ من إدارة موسم الرياض على مجسم الأهرامات.. واستشهاد فنان وعائلة مخرج بقصف إسرائيلي على غزة

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 العديد من الأحداث المتنوعة ونستعرض أبرزها::

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم السبت، 4 نوفمبر 2023، استشهاد الفنان طارق ضبان هو وزوجته وبعض أطفاله إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.. وكذلك أعلنت استشاهد عائلة الكاتب والمخرج رياض عبد الرحمن ومنهم زوجته وأبنائه وبعض من بناته وعائلته، إثر القصف الإسرائيلي.

وقبل أيام استشهدت الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة إثر القصف المتواصل على قطاع غزة.

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وكتبت الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيس بوك: سبق للفنانة إيناس السقا أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.

و وجه المطرب اللبناني راغب علامة، رسالة غاضبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني يدين فيها الجرائم والانتهاكات والمجازر التي ترتكبها في حق الفلسطينيين المدنيين بشكل متواصل.



وكتب راغب علامة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مجرمون قتلة ومهزومون، لو كنتم أقوياء لما ارتكبتم المجازر بحق النساء والأطفال والمدنيين والمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحفيين، يا ويلكم من الله".

علق الإعلامي عمرو أديب على تطورات الأوضاع في قطاع غزة الصامد في وجه العدوان الإسرائيلي

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: موضوع وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل قاتل مؤلم مقلق مرعب، لو قلت إنه يوازي نصف انتصار بالنسبة لحماس لن أكون مبالغًا.

أضاف: كلما مر الوقت زادت المظاهرات المنددة بالدم والجريمة الوحشية في العواصم المهمة، كلما ضغطنا على أمريكا كانت الخيبة والورطة الإسرائيلية أكبر وأقسى ربك كبير ولتعش فلسطين".

و على مدار الساعات الماضية احتل الجناح المصري بموسم الرياض مؤشرات بحث جوجل عربيا ومختلف تريندات السوشيال ميديا، وانتقد الكثيرون نسخ وصُنع مجسمات للحضارة المصرية وعرضها بموسم الرياض المقام حاليا بالمملكة العربية السعودية.

وأشار البعض إلى أن هذا النسخ جاء بشكل رديء وحتى الأزياء الخاصة بالفراعنة جاءت مغايرة عن الحقيقي، واحتوى الجناح على صنع شيء يشبه الأهرامات الثلاثة وآخر يشبه الشوارع التراثية وشارع خان الخليل منها على سبيل المثال.

وفى أول تعليق لـ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية والمسئول عن إطلاق مومسم الرياض على تلك الانتقادات نشر ألبوما من الجناح المصري وأرفقه بتعليق عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”: اكثر من 3 آلاف مصري ومصرية يعملون في الجناح المصري في بوليفارد ورلد في #موسم_الرياض.

التقى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، مع شعبة الإنتاج لمناقشة القضايا الخاصة بالمهنة.

وجاء الاجتماع الذي جمع المهن التمثيلية مع شعبة الإنتاج من أجل تفعيل قرارات النقابة الخاصة بإيقاف مكاتب الكاستنج والممثلين المخالفين للوائح النقابة؛ وهي القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والسيناريست ضياء دندش عضو اللجنة العليا للمهرجان، حيث ناقش المحافظ الاستعدادات النهائية للدورة الثامنة للمهرجان والتي تقام في الفترة من 25 حتي 30 نوفمبر الجاري.



وأكد محافظ جنوب سيناء ضرورة الحفاظ على هوية المهرجان منذ انطلاقه، كما استعرض أيضًا أسماء كبار الضيوف من مصر ومختلف دول العالم.

والمهرجان يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويرأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن وتديره الدكتورة إنچي البستاوي ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.