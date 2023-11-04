خالد فودة يناقش الاستعدادات النهائية للدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والسيناريست ضياء دندش عضو اللجنة العليا للمهرجان، حيث ناقش المحافظ الاستعدادات النهائية للدورة الثامنة للمهرجان والتي تقام في الفترة من 25 حتي 30 نوفمبر الجاري.

محافظ جنوب سيناء

وأكد محافظ جنوب سيناء ضرورة الحفاظ على هوية المهرجان منذ انطلاقه، كما استعرض أيضًا أسماء كبار الضيوف من مصر ومختلف دول العالم.

وزيرة الثقافة

وأجرى اللواء خالد فودة اتصالا هاتفيًا مع الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة للدورة الثامنة وأعربت الوزيرة عن تفاؤلها بأن تكون دورة متميزة كعادة المهرجان وأكدت حضورها الافتتاح.

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وأكد "فودة" توفير كافة الإمكانيات اللوجستية التي يحتاجها المهرجان وتوفير الدعم اللازم للدورة الثامنة، حيث يعتبر المحافظ الأب الروحي للمهرجان.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

والمهرجان يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويرأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن وتديره الدكتورة إنچي البستاوي ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.