أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

على مدار الساعات الماضية احتل الجناح المصري بموسم الرياض مؤشرات بحث جوجل عربيا ومختلف تريندات السوشيال ميديا، وانتقد الكثيرون نسخ وصُنع مجسمات للحضارة المصرية وعرضها بموسم الرياض المقام حاليا بالمملكة العربية السعودية.

الجناح المصري بموسم الرياض

وأشار البعض إلى أن هذا النسخ جاء بشكل رديء وحتى الأزياء الخاصة بالفراعنة جاءت مغايرة عن الحقيقي، واحتوى الجناح على صنع شيء يشبه الأهرامات الثلاثة وآخر يشبه الشوارع التراثية وشارع خان الخليل منها على سبيل المثال.

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وفى أول تعليق لـ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية والمسئول عن إطلاق مومسم الرياض على تلك الانتقادات نشر ألبوما من الجناح المصري وأرفقه بتعليق عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”: اكثر من 3 آلاف مصري ومصرية يعملون في الجناح المصري في بوليفارد ورلد في #موسم_الرياض

هيئة الترفية السعودية

موسم الرياض، وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية روج لفعاليات موسم الرياض، وقال إنه تم تدشين مسابقة بـجوائز 6 ملايين ريال سعودي وتحمل اسم "كنز موسم الرياض ".

ونشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجي للفعاليات عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى! حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".

وانطلقت مؤخرًا فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال بدء مباراة ملاكمة بين جاك مجان والسبايدي دوران.

جاء ذلك وسط حضور جماهيري قوي ومشاركة نجوم ومشاهير من مختلف دول العالم.

موسم الرياض 2023

ويتواجد في السعودية الفنان الهندي سلمان خان، والمخرج SANER AYER، والمصارع CHUK LIDEEL، والملاكم Dmitrii Bivol، والمصارع Shannon Briggs بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الآخرين.

ومن ناحية أخري، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن التعاقد مع المغنية الكولومبية شاكيرا لتقدم أولى حفلاتها بموسم الرياض خلال الفترة المقبلة.

تركي آل الشيخ

وأضاف "آل الشيخ" خلال مداخلة ببرنامج مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية أنه يوجد أكثر من سفير لموسم الرياض منهم الفنان المصري أحمد عز.

وتابع: “نعمل على جمع 200 مليون دولار لإنتاج أفلام في المستقبل ونستهدف من خلالها رفع جودة الإنتاج”.