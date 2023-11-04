السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

راغب علامة في رسالة للاحتلال: لو كنتم أقويا لما ارتكبتم المجازر بحق النساء والأطفال

راغب علامة، فيتو
راغب علامة، فيتو

وجه المطرب اللبناني راغب علامة، رسالة غاضبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني يدين فيها الجرائم والانتهاكات والمجازر التي ترتكبها في حق الفلسطينيين المدنيين بشكل متواصل. 

وكتب راغب علامة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مجرمون قتلة ومهزومون، لو كنتم أقوياء لما ارتكبتم المجازر بحق النساء والأطفال والمدنيين والمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحفيين، يا ويلكم من الله".

 

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وفي وقت سابق.. طالب راغب علامة، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير "إكس" (تويتر سابقًا) بضرورة وقف الحرب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف قتل الأطفال الفلسطينيين.

 

راغب علامة يطالب بوقف الحرب على غزة 

وكتب راغب علامة قائلًا: "‏يتعرض قطاع غزة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه مخلفًا مجازر إنسانية وويلات مروعة ستسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت.. ‏ولكن أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكية بريئة". 

 

وأضاف: "‏ارحموا الأطفال… أوقفوا قتل الأطفال فورًا.. ‏لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر.. كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبا". 

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