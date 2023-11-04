كتائب القسام تعلن مقتل 60 أسيرا إسرائيليا جراء عدوان الاحتلال على غزة

العملية البرية في غزة، أكدت كتائب القسام في نبأ عاجل منذ قليل: أن القصف الصهيوني على غزة تسبب في فقدان أكثر من 60 أسريا إسرائيليا منذ بدأ الحملة العسكرية للرد على طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.

جثث الأسرى الإسرائيليين

وأضافت كتائب القسام: 23 من جثث الأسرى مفقودة تحت الأنقاض ولن نستطيع الوصول اليها بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن أبو عبيدة الناطق الرسمي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تدمير عناصر المقاومة خلال الساعات الماضية 24 آلية عسكرية إسرائيلية.

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وقال أبو عبيدة: "نخوض حربًا غير متكافئة سَتُدرَّس في العالم وما نشرناه جزءٌ يسير من بطولات مجاهدينا"، مضيفًا: "أدخلنا خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين إلى معركة غزة".

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد بثت اليوم السبت، مشاهد من استهداف قوات خاصة إسرائيلية متحصنة في عدة مبانٍ في بيت حانون بقذائف "TBG" و"RPG" والاشتباك معها.

وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت: مصممون على الانتصار في غزة إن طالت الحرب لمدة سنة - بحسب تعبيره.

معارك ضارية في غزة

وادعى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل: خضنا اليوم معارك ضارية في غزة وقمنا بتوسيع توغلنا البري.

معاناة جيش الاحتلال الإسرائيلي

وزعم وزير دفاع الاحتلال، تلقي حركة حماس لضربات قوية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى يحيى السنوار والقضاء عليه سيتم قريبًا، متابعًا: لدينا أيام قادمة صعبة للغاية - على حد قوله.

حماس تتهم الاحتلال بالتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها اليوم السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.