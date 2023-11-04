السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

كتائب القسام تعلن مقتل 60 أسيرا إسرائيليا جراء عدوان الاحتلال على غزة

الأسرى الاسرائيليين،
الأسرى الاسرائيليين، فيتو

العملية البرية في غزة، أكدت كتائب القسام في نبأ عاجل منذ قليل: أن القصف الصهيوني على غزة تسبب في فقدان أكثر من 60 أسريا إسرائيليا منذ بدأ الحملة العسكرية للرد على طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.

جثث الأسرى الإسرائيليين

وأضافت كتائب القسام: 23 من جثث الأسرى  مفقودة تحت الأنقاض ولن نستطيع الوصول اليها بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أبو عبيدة: نخوض حربا غير متكافئة ستدرس للعالم ودمرنا 24 آلية عسكرية خلال الساعات الماضية

كتائب القسام تستهدف قوات النخبة الإسرائيلية، مشهد لا يفوتك من عمليات المقاومة (فيديو)

وأعلن أبو عبيدة الناطق الرسمي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تدمير عناصر المقاومة خلال الساعات الماضية 24 آلية عسكرية إسرائيلية.        

Advertisements

وقال أبو عبيدة: "نخوض حربًا غير متكافئة سَتُدرَّس في العالم وما نشرناه جزءٌ يسير من بطولات مجاهدينا"، مضيفًا: "أدخلنا خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين إلى معركة غزة".

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد بثت اليوم السبت، مشاهد من استهداف قوات خاصة إسرائيلية متحصنة في عدة مبانٍ في بيت حانون بقذائف "TBG" و"RPG" والاشتباك معها.

وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت: مصممون على الانتصار في غزة إن طالت الحرب لمدة سنة - بحسب تعبيره.

معارك ضارية في غزة

وادعى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل: خضنا اليوم معارك ضارية في غزة وقمنا بتوسيع توغلنا البري.

معاناة جيش الاحتلال الإسرائيلي

وزعم وزير دفاع الاحتلال، تلقي حركة حماس لضربات قوية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى يحيى السنوار والقضاء عليه سيتم قريبًا، متابعًا: لدينا أيام قادمة صعبة للغاية - على حد قوله.

حماس تتهم الاحتلال بالتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها اليوم السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كتائب القسام أسرى العدو الاسرائيلي القصف الاسرائيلي غزة اخبار غزة أخبار غزة الآن أبو عبيدة إسرائيل

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: نتواصل مع مصر وأمريكا حول سيارات الإسعاف قبل عبورها معبر رفح

تعليق عاجل من وزير دفاع الاحتلال بشأن اتفاقية السلام مع مصر

أبو عبيدة: نخوض حربا غير متكافئة ستدرس للعالم ودمرنا 24 آلية عسكرية خلال الساعات الماضية

كتائب القسام تستهدف قوات النخبة الإسرائيلية، مشهد لا يفوتك من عمليات المقاومة (فيديو)

الأكثر قراءة

تعليق عاجل من وزير دفاع الاحتلال بشأن اتفاقية السلام مع مصر

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف مفاجأة عن فيديو البسكويت منتهي الصلاحية وحجم المساعدات المصرية

أوباما عن العدوان الإسرائيلي على غزة: مستحيل أن أكون محايدا في مواجهة هذه المذبحة

هيئة البث الإسرائيلية تكشف رسالة بلينكن السرية لمسؤولي تل أبيب

أخبار مصر اليوم، بشرى سارة بشأن خطة تخفيف الأحمال.. وتحذير عاجل من أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

شاهد، بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون مساء اليوم

حرب الشوارع والنفس الطويل، تقارير تكشف إستراتيجية حماس في التعامل مع العدوان الإسرائيلي

إغلاق مطار هامبورج في ألمانيا بسبب حادث إطلاق نار

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 5-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 5-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج، حظك الأحد 5 -11- 2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 5-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 4-11-2023

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم السبت

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

غزة تتحول إلى مدينة أشباح.. العدوان الأكثر دموية وتدميرا للقطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العقرب في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة

المشاركة المجتمعية والمفعول به، أبرز ما جاء في ملتقى الطفل بالجامع الأزهر

ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية