السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

ضبط 11 طن مصنعات لحوم ودهون بمنشأة القناطر في الجيزة

ضبط لحوم فاسدة بالجيزة،
ضبط لحوم فاسدة بالجيزة، فيتو

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على السلامة العامة.

واطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين والتي استهدفت المرور على الأسواق بعدد من الأحياء للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط حوالي 11 أطنان مصنعات لحوم ودهون ودوبريهات ومقطعات لحوم ودواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمدينة منشأة القناطر. 

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رفع 1500 طن مخلفات بالجيزة   
وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تمكنت الأجهزة المعنية ممثلة في مركز ومدينة أبو النمرس والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال وعلى مدار يومين من رفع ١٥٠٠ طن مخلفات ونواتج لأعمال التغطية والتطوير، عن طريق ورديات وفرق عمل و٣٧ معدة متنوعة ما بين لوادر ونافوري وسيارات نقل كبيرة ومتوسطة وكنس آلي وجليدر. 

وكلف اللواء أحمد راشد بمتابعة جهود رفع المخلفات ونواتج الأعمال لحين الانتهاء منها بالكامل قبل الاستلام المبدئي للقطاعات التي تم الانتهاء من تغطيتها.

ضبط 2411 قضية تموينية متنوعة
 وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ضبط 2411 قضية تموينية متنوعة.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط ٣٧ قضية متنوعة، بإجمالي مضبوطات حوالي ٤٦٩ طنًا و٤٢ ألف لتر، عبارة عن زيوت طعام وأرز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم وأسماك، وكفتة وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك، ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر ودهانات وسجائر، ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر، وشاي ومخللات ومطهرات وشيكولاتة، وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل، ومكسرات ومنتجات ألبان وصلصة وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

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احمد راشد محافظ الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة الطب البيطري هيئة العامة للنظافة محافظة الجيزة مدينة منشأة القناطر مديرية الطب البيطرى

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