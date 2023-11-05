«فيتو» تكشف تفاصيل جديدة فى ملف تراخيص البناء.. التنمية المحلية تؤكد: لا نية لتعديل الاشتراطات البنائية والتراخيص مفتوحة

ظل البناء العشوائى مشكلة كبيرة تواجه الدولة المصرية لعقود طويلة، حتى استفحلت الظاهرة خاصة بعد ثورة 25 يناير، الأمر الذى ألزم الحكومة بوضع حل جذرى لنهاية هذه الظاهرة حفاظا على الرقعة الزراعية والثروة العقارية والبنية التحتية.

مواجهة الظاهرة كانت تلزم الحكومة والبرلمان بالعمل على أكثر من محور، منهم التعامل مع العقارات المخالفة بالفعل وذلك من خلال صدور قانون لتقنين أوضاعها شريطة توافر السلامة الإنشائية، وأيضًا صدور اشتراطات بناء جديدة تنظم عملية البناء المستقبلية لضمان التنمية العمرانية، وبالفعل تم صدور قانون للتصالح فى مخالفات البناء ومع تطبيقه تم اكتشاف عوار بعض نصوصه وجار العمل على تعديله.

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وبالتوازى مع التعامل مع العقارات غير المرخصة، فى مايو 2020 تم إيقاف التراخيص الخاصة بأعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك لمدة ٦ أشهر، ومع عدم صدور الاشتراطات الخاصة بالبناء تم مد هذه الفترة، حتى تم صدور الاشتراطات من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى يوليو 2021، وتضمنت اشتراطات صارمة أغضبت أصحاب المقاولات فى القطاع الخاص.

تراخيص البناء

ومنذ توقيت صدور الاشتراطات الجديدة تم فتح تراخيص البناء التى تم غلقها فى المدن وعواصم المحافظات، لكن هناك شائعات كثيرة حول وقف التصاريح لمدة ٦ أشهر، فما حقيقة الأمر هل تم فتح التراخيص، وهل هناك نية لغلقها مرة أخرى وما السبب وراء هذه الشائعات؟

مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، أكد لفيتو، أن التراخيص منذ أن تم فتحها مع صدور الاشتراطات البنائية فى يوليو 2021 لم تغلق مرة ثانية بعد هذا التاريخ، علما بأنها لم تغلق من الأساس فى القرى، حيث استمر البناء بها وفقًا لقانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008 موضحا أن هناك خلطا لدى المواطنين بين تعديلات بنود قانون التصالح فى مخالفات البناء واشتراطات البناء، لافتا إلى أنه ليس هناك نية لتعديل اشتراطات البناء، مشيرا إلى أن عدم رضاء القطاع الخاص فى مجال البناء على هذه الاشتراطات وراء الحراك الذى يحدث على مواقع التواصل الاجتماعى للضغط من أجل تغيير هذه الاشتراطات.

وأوضح المصدر لفيتو، أن الاشتراطات لم تكن مرضية للمواطن لأن هدفها التنمية العمرانية والحد من الكثافة السكانية العالية والحفاظ على الرقعة الزراعية والمواطن يريد البناء فى الأحياء ذات الكثافة العالية لتوافر الخدمات، لذلك يتم محاربتها فى حين تعمل الدولة وفقًا لرؤية مستقبلية، لافتا إلى أن بعض عواصم المحافظات وصلت لمرحلة الانسداد بسبب البناء العشوائى الأمر الذى انعكس على سوء حالة المرافق وأزمات المرور، لذلك كان يجب أن تضع الاشتراطات الكثافة السكانية فى عين الاعتبار، لذلك تم تحديد عدد الأدوار والمساحات التى يتم البناء عليها وذلك تفاديا لمشكلات قد تحدث فى المستقبل بسبب التضخم السكانى فى مساحة معينة.

وقال المصدر إن سبب انتشار شائعات فتح التراخيص أو غلقها أيضًا هو مناقشة قانون البناء الموحد، حيث كان من ضمن البنود المقترحة أن يكون من حق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وقف البناء بقرار مسبب من المحافظ المختص ٦ شهور بعد موافقة المجلس المحلى حفاظا على التنمية العمرانية أو تحقيقا لغرض قومى، على أن يتم مد المدة بحد أقصى سنتين بقرار من مجلس الوزراء، موضحا أنه تم الترويج لهذا البند المقترح فى القانون على أنه قرار بغلق التراخيص مرة أخرى، مشيرًا إلى أن التراخيص الآن مفتوحة بالقرى والمدن وعواصم المحافظات وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة ولكن لإصدار رخصة يجب الالتزام بالاشتراطات الجديدة والإجراءات الجديدة التى تلزم بإخطار المركز التكنولوجى وملء نموذج طلب رخصة بناء ثم إرسال الطلب للجامعة لتحديد المكتب الهندسى المختص.

من جانبه أكد النائب البرلمانى زكى عباس عضو لجنة الإدارة المحلية، لفيتو أن الاشتراطات البنائية تم إقرارها وجار العمل بها فعليا فى صدور التراخيص والحديث عن تعديل الاشتراطات ووقف إصدار التراخيص غير صحيحا، مؤكدا أن التراخيص مفتوحة بالفعل ولم تتوقف منذ صدور الاشتراطات موضحا أن على كل محافظة التنسيق مع الجامعة وإرسال المخططات العمرانية والاشتراطات لسهولة تنفيذ الإجراءات والتى تعد الجامعات حلقة أساسية لصدورها.