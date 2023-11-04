السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

سرقة أجهزة إلكترونية من داخل مول شهير في بولاق أبو العلا

حبس المتهمين بسرقة
حبس المتهمين بسرقة أجهزة الالكترونية من داخل مول شهير

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا وسرقوا أجهزة الإلكترونية من داخل مول تجاري شهير في بولاق أبو العلا وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

سرقة أجهزة الإلكترونية من داخل مول شهير 

كان مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة من قسم بولاق أبو العلا من ضبط 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة بولاق، لقيامهم بسرقة 20 جهاز "لاب توب" من داخل إحدى المولات - بدائرة القسم، بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر قفل المحل".

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وتم بإرشادهم ضبط كافة أجهزة اللاب توب المستولى عليها. 

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