سرقة أجهزة إلكترونية من داخل مول شهير في بولاق أبو العلا
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا وسرقوا أجهزة الإلكترونية من داخل مول تجاري شهير في بولاق أبو العلا وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.
سرقة أجهزة الإلكترونية من داخل مول شهير
كان مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة من قسم بولاق أبو العلا من ضبط 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة بولاق، لقيامهم بسرقة 20 جهاز "لاب توب" من داخل إحدى المولات - بدائرة القسم، بمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر قفل المحل".
وتم بإرشادهم ضبط كافة أجهزة اللاب توب المستولى عليها.
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