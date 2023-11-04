زمالك 2004 يفوز على مركز شباب صول بخماسية نظيفة بدوري منطقة الجيزة
الزمالك، فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2004، على مركز شباب صول بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب الأخير بالجولة السابعة من مسابقة دوري منطقة الجيزة.
أهداف مباراة الزمالك ومركز شباب صول
أحرز أهداف الزمالك في شباك مركز شباب صول كلا من: عبد الغفار أنور أربعة أهداف ومحمد أسعد هدفًا.
الجهاز الفني لزمالك 2004
يقود فريق الزمالك 2004:
رفاعي محمد رفاعي مديرًا فنيًا، هشام إبراهيم وناجي فضل ومحمد فوزي مدربين مساعدين، مصطفى جاد مدربًا لحراس المرمى، مهند ياسر إداريًا، محمد علام أخصائى تأهيل وإصابات، إبراهيم بحر عاملًا للمهمات.
وكان فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2004، فاز على نظيره أورانج بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري منطقة الجيزة.
مباراة الزمالك وأورانج
أحرز أهداف الزمالك كل من؛ محمد أسعد "هدفين" ومحمود حسن.
ويقود فريق الزمالك 2004 كل من؛ رفاعي محمد رفاعي مديرًا فنيًا، وهشام إبراهيم وناجي فضل ومحمد فوزي مدربين مساعدين، مصطفى جاد مدربًا لحراس المرمى، مهند ياسر إداريًا، محمد علام أخصائيا للتأهيل والإصابات، إبراهيم بحر عاملًا للمهمات.
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