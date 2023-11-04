خدعة في شكل هدنة، حيلة أمريكية جديدة لدعم هجوم الاحتلال بريًا على غزة

الهجوم الإسرائيلي على غزة، في ظل استمرار جيش الاحتلال في تنفيذ عدوانه الغاشم على سكان القطاع الأبرياء وارتكاب مئات المجازر بحقهم يوميا، بدأت المطالب العالمية تتزايد لوقف إطلاق النار.

الملفات المطروحة في اجتماع الأردن

وكشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة الأمريكية أقنعت إسرائيل أن الهدنة الإنسانية ستسمح لجيش الاحتلال استعادة قواه لاستكمال الهجوم البري على غزة.

وفي هذا الإطار عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعا مع وزراء خارجية 5 دول عربية هي مصر وقطر والسعودية والإمارات والأردن في عمان لبحث التطورات في قطاع غزة.

وفي هذا السياق قال الدكتور أسامة شعت، أستاذ العلوم السياسة والعلاقات الدولية والخبير بالشئون الفلسطينية، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في الأردن مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لن يكون مؤثرا.

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اجتماع الأردن لن يفضي إلى شيء

وأكد أسامة شعت لفيتو أن اجتماع الأردن لن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن بلينكن لا يحمل في جعبته أي شيء يستطيع تقديمه في هذا الاجتماع.

وذكر شعت أن بايدن يهدف خلال هذا الاجتماع لهدنة إنسانية في غزة قدرها 12 ساعة مقابل إفراج حماس عن الأسرى الأمريكيين، مضيفا أن نتنياهو رفض عرض بلينكن.

العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

وشدد أسامة شعت على أن الحل الوحيد لإيقاف العدوان على غزة، هو الضغط على أمريكا وأوروبا من خلال قطع الإمدادات البترولية إليهم.

وفي السياق ذاته قال السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، إن أبرز وأهم ملف سيركز عليه اجتماع وزراء خارجية الدول العربية مع الوزير الأمريكي أنتوني بلينكن في الأردن، هو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف محمد العرابي أنه ليس هناك ملف أهم من وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أنه لا يتوقع وقف إطلاق النار في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تقبل بهذا العرض لأن لديها هدف أساسي هو تحرير الأسرى، وهو ما تعبره حماس الورقة الأهم لها على طاولة المفاوضات فلن تفرط في الأسرى بدون اتفاق وقف إطلاق النار.

المقاومة الفلسطينية، فيتو

وأشار محمد العرابي إلى أن هناك طلبات متناقضة من قبل إسرائيل وحماس وهو ما يعرقل الاتفاق على وقف إطلاق النار، وإسرائيل تصر على تحرير الأسرى.

وأكد وزير الخارجية الأسبق على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي وحدها القادرة على وقف إطلاق النار في غزة وكبح العدوان الإسرائيلي.

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة إلى الشرق الأوسط بدئها من تل أبيب، ثم زيارة اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان.

اجتماع وزراء خارجية 5 دول عربية

والتقى وزير الخارجية الأمريكي في عمان بوزراء خارجية 5 دول عربية، الإمارات والسعودية وقطر ومصر والأردن، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لمناقشة الأوضاع في غزة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد في منشور عبر منصة "x"، أن وزراء خارجية خمس دول عربية سيجتمعون اليوم السبت في "موقف عربي موحد" في عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للتأكيد على "ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ومنع التهجير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".

وفي وقت سابق أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيناقش في زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان، إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة.

لقاء بلينكن مع وزراء خارجية العرب



وقال المسؤول إن "بلينكن سيناقش مع وزراء الخارجية العرب في عمان إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة".

ونوه المسؤول بأن "محادثاتنا مع إسرائيل أسهمت في إقناعها باتباع إستراتيجية في غزة مختلفة عن خططها الأصلية".

وأضاف: "جهود مكثفة جارية لضمان الإفراج عن الرهائن في غزة تشمل مفاوضات غير مباشرة مع حماس"، مشيرًا إلى أن "الإفراج عن الرهائن سيحتاج إلى آلية لوقف إطلاق النار في غزة".

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وذكر المسؤول في البيت الأبيض أن "الإفراج عن رهينتين أمريكيتين، في 20 أكتوبر، كان اختبارًا ناجحًا لإطار عمل قد يقود إلى الإفراج عن مزيد من الرهائن"، مستدركًا أنه "لا ضمانات بنجاح الجهود الجارية للإفراج عن الرهائن أو متى سيحدث ذلك".

وقال إن "خطاب نصر الله لم يشر إلى رغبة في فتح جبهة في شمال إسرائيل".

ويجري بلينكن زيارة للأردن، اليوم ويعقد اجتماعًا مع نظيره، أيمن الصفدي، لبحث الحرب المندلعة بين إسرائيل وحماس وتداعياتها بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لغزة والإفراج عن الرهائن المختطفين لدى حماس منذ الهجوم الذي شنته على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية عقد اجتماع تنسيقي بين وزراء خارجية الأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قبل لقاء مرتقب مع وزير الخارجية الأميركي في عمّان لبحث وقف الحرب في غزة، وفق بيان من وزارة الخارجية الأردنية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، سفيان القضاة، إن الاجتماع، يأتي في "سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية".

ويعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعا مشتركًا مع بلينكن، "يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع"، ويبحثون مع بلينكن "كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها"، وفق البيان.

ويجري وزير الخارجية الأمريكي زيارة إلى إسرائيل في إطار جولته الثانية في الشرق الأوسط منذ بدء النزاع بين الدولة العبرية وحركة حماس.

قصف جباليا بثاني أكبر قنبلة لدى إسرائيل

وبحسب الصحيفة، فإن الضربة الإسرائيلية جاءت عن طريق "ما لا يقل عن قنبلتين بوزن يفوق 900 كيلوجرام، يمكن استخدامهما لاستهداف البنية التحتية، تحت الأرض".

لكن استخدام مثل هذا النوع من القنابل في منطقة مكتظة بالسكان مثل جباليا، دفع الصحيفة لطرح تساؤل عما "إذا كانت الأهداف المقصودة لإسرائيل، تبرر عدد القتلى المدنيين والدمار الذي تسببه ضرباتها".

وقال مسؤولون صحيون بقطاع غزة، إن "عشرات المدنيين قتلوا وأصيب المئات، جراء هذه الغارة الإسرائيلية، الثلاثاء".