السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

انطلاق اجتماع وزراء خارجية 5 دول عربية في الأردن لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

اجتماع وزراء الخارجية
اجتماع وزراء الخارجية العرب عن غزة، فيتو

انطلق الاجتماع التنسيقي العربى فى العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت  بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لبحث وقف العدوان على غزة.

انطلاق اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في عمان 

ووصلت الوفود المشاركة في أعمال اجتماع عمان غزة الوزاري الذي يستضيفه الأردن بالوصول، اليوم السبت.

ويضم الاجتماع وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

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وكانت وزارة  الخارجية  أعلنت اليوم أن وزراء خارجية كل من الإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيجتمعون اليوم مع نظيرهم الأمريكي، أنتوني بلينكن،  بشأن غزة.

اجتماع وزراء خارجية 5 دول عربية 

وقال المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد في منشور عبر منصة "x"، إن وزراء خارجية خمس دول عربية سيجتمعون اليوم السبت في "موقف عربي موحد" في عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للتأكيد على "ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ومنع التهجير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".

في وقت سابق أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيناقش في زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان، إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة.

لقاء بلينكن مع وزراء خارجية العرب

وقال المسؤول إن "بلينكن سيناقش مع وزراء الخارجية  العرب في عمان إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة".

ونوه المسؤول بأن "محادثاتنا مع إسرائيل أسهمت في إقناعها باتباع إستراتيجية في غزة مختلفة عن خططها الأصلية".

وأضاف: "جهود مكثفة جارية لضمان الإفراج عن الرهائن في غزة تشمل مفاوضات غير مباشرة مع حماس"، مشيرًا إلى أن "الإفراج عن الرهائن سيحتاج إلى آلية لوقف إطلاق النار في غزة".

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من بينهم مصر، وزراء خارجية 5 دول عربية يجتمعون اليوم مع بلينكن بشأن غزة

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