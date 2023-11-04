رسالة قوية من ملك الأردن للقادة العرب بشأن مجازر الاحتلال في غزة

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، إنه من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وحماية المدنيين.

وأدان الملك الأردني خلال لقائه عددًا من وزراء الخارجية العرب، الذين يشاركون في اجتماع عمّان – غزة الوزاري الذي يستضيفه الأردن في سياق جهود وقف الحرب على غزة، "المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في القطاع".

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وجدد التحذير من أن "استمرار الحرب سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وأكد "ضرورة مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي حول التطورات الخطيرة في غزة"، داعيًا إلى "مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع، خاصة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

وأعاد الملك عبد الله الثاني وفق البيان، التأكيد على أن "الحل العسكري أو الأمني لن ينجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل إن السبيل الوحيد هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وأعرب عن رفض الأردن التام لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وضم اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، كلًا من وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

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