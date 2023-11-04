وزير الصحة يكشف الحالة الصحية للمصابين من أهالى غزة.. شظايا في المخ وبتر أطراف وتهتك في الأعضاء الداخلية.. ويؤكد: مستعدون لعلاج أى عدد من الضحايا

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، من داخل مستشفى العريش العام، لتوضيح تفاصيل التعامل مع المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الذين تم استقبالهم على مدار الـ3 أيام الماضية، لتلقي العلاج في مصر.

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تفاصيل الحالات الطبية للمصابين من أهالي غزة الذين تم استقبالهم في مصر لتلقي العلاج.

وأضاف وزير الصحة أن هناك أطفالا مصابين بشظايا في المخ تؤثر على الإدراك والحركة وحالات بتر وتهتك في الأنسجة الداخلية والكبد والكلى وهي حالات في منتهى الصعوبة ويتم التعامل معها من خلال الأساتذة والاستشاريين بوزارة الصحة.

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وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إننا لسنا بحاجة الى مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين من أهالى غزة مشيرا إلى أن المستشفيات المصرية في كل المحافظات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لديها الطاقة الاستيعابية لاستقبال أى عدد من المصابين.

كما قال الدكتور خالد عبدالغفار، إنه تم إرسال عدد من الحالات المصابة من قطاع غزة إلى مستشفيات في محافظات بورسعيد والإسماعيلية ومعهد ناصر مشيرا إلى إرسال المرضى المصابين بالحروق الى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة.

وأوضح وزير الصحة، أن الفرق الطبية تعمل بكل حب ودعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد وزير الصحة أنه يتم استقبال ما يقرب من 40 إلى 50 حالة يوميا من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المتحكم في الأعداد هو الجانب الآخر، وأن مصر مستعدة لاستقبال أى عدد من المصابين من أهالي غزة.

توفير ١٥٠ سيارة إسعاف عند معبر رفح

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إنه يتم توفير ١٥٠ سيارة إسعاف عند معبر رفح يوميا للتعامل مع الحالات المصابة من أهالي غزة الذين يتم استقبالهم لتلقي العلاج.

كما قال وزير الصحة: ما نشاهده في وسائل الإعلام أقل بكثير مما نراه على أرض الواقع.

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، يرافقه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، صباح اليوم السبت، مستشفى بئر العبد النموذجي، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وذلك في مستهل زيارة الوزير لمحافظة شمال سيناء.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية، والاطمئنان على مدى توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم، تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ووصول المصابين من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تحدث مع المصابين، واطمأن على حالاتهم الصحية، ومدى توافر جميع احتياجاتهم، موجها بتقديم كل سبل الدعم الطبي للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

وأشار «عبدالغفار» أن المصابين من الأشقاء الفلسطينيين وجهوا الشكر لمصر وقيادتها وشعبها، واطقمها الطبية، لحسن الاستقبال وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم ولأسرهم.

وأكد «عبدالغفار» خضوع 5 حالات لعمليات جراحية دقيقة في مختلف التخصصات، ما بين (استكشاف جراحي وصدري، وكسور، وفقدان أطراف).

توفير أطراف صناعية للمصابين

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير شدد على توفير أطراف صناعية للمصابين، وأن يتم عمل مناظرة لجميع الحالات، وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة فورا وفقا للحالة، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

كما نوه المتحدث الرسمي، إلى أن إحدى الحالات المصابة طالبت الوزير بنقل أحد أقربها من مستشفى العريش إلى مستشفى بئر العبد، حتى تكون بجوارها وتطمئن عليها، ووافق الوزير فورا على طلبها، ووجه بضرورة تكثيف خدمات الدعم النفسي للناجين والناجيات.