بدء اجتماع عربي أمريكي لبحث وقف القصف على غزة

بدأ في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، اجتماع عربي أمريكي، للتأكيد على الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل لقطاع غزة.

أبرز المشاركين في الاجتماع العربي الأمريكي

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بالإضافة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

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ويبحث الاجتماع جميع تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وعقد وزراء الخارجية العرب المشاركون في الاجتماع وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعًا تنسيقيًا قبيل لقائهم مع بلينكن في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

وقبيل الاجتماع أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه وزراء الخارجية العرب، أن الحل العسكري أو الأمني لن ينجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن السبيل الوحيد هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن رفض الأردن التام لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

ويأتي الاجتماع في وقت تدخل فيه الحرب الإسرائيلية على غزة يومها التاسع والعشرين، مخلفة نحو 9500 قتيل معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 24 ألف جريح، فضلًا عن مقتل 145 فلسطينيًا، واعتقال نحو 2040 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

وأطبقت القوات الإسرائيلية الحصار على غزة ومنعت دخول الغذاء والدواء والمياه والطاقة، في حين أعلنت مؤسسات صحية ووكالات أممية أن النظام الصحي والاجتماعي انهار في القطاع.

وجاءت العملية الإسرائيلية ردًا على هجوم لحماس وفصائل من غزة، في 7 أكتوبر الماضي، قتل خلالها أكثر من 1538 إسرائيليًا وأصيب 5431، وفقًا لمصادر إسرائيلية رسمية.

وقالت الحركة إنها "أسرت" أكثر من 200 شخص ترغب في مبادلتهم مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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