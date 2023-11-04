السبت 04 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

5 زيوت طبيعية لشد البشرة في البيت

شد التجاعيد، فيتو
شد التجاعيد، فيتو

 5 زيوت طبيعية لشد البشرة في البيت، دون الحاجة لعمليات شد التجاعيد أو نفخ الخدود، فقط يمكنك الاستعانة بمجموعة من الزيوت الطبيعية، التي لها مفعول السحر على البشرة، هذا ما أكدته خبيرة العناية بالبشرة والشعر سامنثا جريج.
 

زيوت طبيعية لشد البشرة

 أضافت سامنثا، أن بشرتنا تبدأ في إظهار علامات الشيخوخة مع تقدمنا في السن، ويبدأ الجلد بفقد مرونته الطبيعية، مما يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة من الترهل، في حين أن هناك بعض العلاجات المنزلية لشد البشرة التي يمكنك تجربتها للحفاظ على مظهر البشرة الشبابي، والاستمتاع ببشرة صحية ومشدودة بشكل طبيعي، بمكونات طبيعية من مطبخك، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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زيت جوز الهند
قومي بتدليك الزيت بحركات دائرية تصاعدية على المنطقة المصابة.
استمري في التدليك لمدة خمس إلى 10 دقائق.
اتركي الزيت طوال الليل.
افعلي ذلك كل ليلة قبل الذهاب إلى السرير.
يتغلغل زيت جوز الهند في الطبقات العميقة من الجلد، ويساعد على تجديد شباب الجلد. 
وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة به على القضاء على الجذور الحرة التي تلحق الضرر ببشرتك وتسرع عملية الشيخوخة.

 

زيت الخردل

سخني 1/2 كوب من زيت خردل حتى يصبح فاترًا.
قبل الاستحمام، قومي بتدليك المناطق المصابة أو حتى الجسم بالكامل بزيت الخردل.
قومي بالتدليك بحركات تصاعدية لمدة خمس دقائق تقريبًا.
ثم يمكنك الاستحمام كالمعتاد.
كرري ذلك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.
يعمل زيت الخردل على شد البشرة ويجعل بشرتك متوهجة. يتم تجديد شباب الجلد مع تعزيز الدورة الدموية بسبب التدليك بزيت الخردل. المستويات العالية من فيتامين E الموجودة به تمنع الشيخوخة والتجاعيد.

تحذير
يمكن أن يسبب زيت الخردل أحيانًا التهابًا في الجلد. قومي بإجراء اختبار الحساسية قبل استخدامه لتدليك بشرتك.

 

زيت الروزماري
المكونات والطريقة
1/2 خيارة
1 ملعقة كبيرة زيت الروزماري

قومي بتقشير الخيار وطحنه للحصول على سائل ناعم.
أضيفي زيت إكليل الجبل إليه واخلطيه جيدًا.
ضعي هذا على الوجه والمناطق المتضررة الأخرى.
اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم اشطفيه.
استخدمي هذا العلاج مرة كل ثلاثة إلى أربعة أيام.
يعمل هذا الزيت العطري على تحسين الدورة الدموية، وهذا بدوره يعمل على توحيد لون بشرتك المترهلة. تعمل مضادات الأكسدة الموجودة على تعزيز إنتاج الخلايا الليفية وتحسين مرونة الجلد ط. وهو غني بالكارنوسول والسكوالين، مما يبطئ عملية شيخوخة الجلد.

شد البشرة

زيت اللوز
قومي بتدليك زيت اللوز على جسمك لمدة 20 دقيقة قبل الاستحمام.
افعلي ذلك كل يوم أو على الأقل يومًا بعد يوم.
زيت اللوز غني بفيتامين E ويوفر الرطوبة للبشرة. فهو يقلل بشكل واضح من ترهل الجلد ويشد الجلد بشكل طبيعي.

 

زيت الأفوكادو 
قومي بتدليك الجلد المترهل والمترهل بحركات تصاعدية بزيت الأفوكادو لمدة 15 دقيقة تقريبًا.
اتركيه لمدة ساعة أو نحو ذلك ثم اغسليه.
افعل ذلك مرة واحدة كل يوم.
زيت الأفوكادو مرطب للغاية بطبيعته ويتغلغل بعمق في الجلد. كما أنه يعزز تخليق الكولاجين، مما يحسن بشكل كبير صلابة الجلد. يحتوي على مستويات عالية من الفيتامينات A وB وE التي تساعد على شد الجلد.

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