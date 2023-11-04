السبت 04 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

كريم ليلي طبيعي لمقاومة التجاعيد وتعزيز نضارة البشرة

نضارة البشرة، فيتو
نضارة البشرة، فيتو

نضارة البشرة وجمالها يأتي نتيجة العناية الجيدة بالبشرة من حيث الترطيب العميق والتنظيف اليومي والعناصر الغذائية المهمة.

وتحتاج البشرة شرب الماء الوفير على مدار اليوم لأن المياه تؤخر ظهور التجاعيد وتعزز من نضارة البشرة وجمالها.

 

كريم ليلي لمقاومة التجاعيد وتعزيز نضارة البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم ليلي لمقاومة التجاعيد وتعزيز نضارة البشرة.

المكونات:

2 ملعقة شاى أخضر.

كوب ماء مغلي.

ملعقة نشاء ذرة.

ملعقة زيت جوجوبا.

الطريقة:

  • ننقع الشاي الأخضر في الماء المغلي ونقلبه ونتركه يبرد.
  • ثم نصفي الخليط وتذوب به النشا ونقلب جيدًا.
  • ثم نرفع الخليط على النار ونقلب جيدًا على النار الهادئة حتى يتحول القوام إلى قوام كريمي.
  • ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد تمامًا.
  • ثم نضيف زيت الجوجوبا ونقلب جيدًا، ثم نحفظ الكريم في علبة صغيرة وصلاحيتها أسبوع في الثلاجة.
  • نأخذ القليل منها ونفرد طبقة رقيقة على البشرة وأسفل العينين، ونتركه على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرة يوميًّا في المساء قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.
كريم ليلي لمقاومة التجاعيد وتعزيز نضارة البشرة، فيتو 

 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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فتَّحى بشرتك من أول استخدام بمكونات من مطبخك

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أسباب تلف بشرتك وطرق علاجها واستعادة إشراقها

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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