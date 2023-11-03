تقشير البشرة من الأمور المهمة التى تحمى البشرة مو التجاعيد والقشور كما تساعد في تنظيف خلايا البشرة وحمايتها من البثور السوداء وحب الشباب.

وتقشير البشرة عادة يتم من خلال الوصفات الطبيعية التى تعزز من جمال البشرة ونضارتها وتحافظ على شبابها، وهى آمنة وغير مكلفة.

قناع النعناع والعسل لتقشير جميع أنواع البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع النعناع والعسل لتقشير جميع أنواع البشرة.

المكونات:-

ملعقة نعناع مجفف

ملعقة عسل نحل

ملعقة عصير ليمون

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى نحصل على قوام متجانس وناعم سهل الفرد.

ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق ونتركه على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نفركه على البشرة لمدة 5 دقائق فى حركات دائرية.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ثم الماء البارد، ونجففه ونرطبه.

نكرر القناع مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائح.

هذا القناع ينشط خلايا البشرة ويحفزها على إنتاج الكولاجين ويعزز شبابها ونضارتها.

قناع النعناع والعسل لتقشير جميع أنواع البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.