السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في نيبال إلى 69 شخصًا

زلزال نيبال، فيتو
زلزال نيبال، فيتو

زلزال نيبال، أعلنت السلطات النيبالية ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في نيبال إلى 69 شخصًا على الأقل.

 

ولقي 69 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات بعد أن ضرب زلزال قوي منطقة جاجاركوت في غرب نيبال الجمعة، وقال شهود إن منازل في المنطقة انهارت واهتزت مبان في نيودلهي بالهند.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال إن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة لكن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض خفض في وقت لاحق قوته إلى 5.7 درجات وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بأنها 5.6 درجة.

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وقال مسؤولون محليون إنه تعذر إجراء أي اتصال في المنطقة القريبة من مركز الزلزال في جاجاركوت وهي منطقة جبلية يبلغ عدد سكانها 190 ألف نسمة وتضم قرى متناثرة في التلال النائية.

وقال مسؤول محلي يدعى هاريش شاندرا شارما في جاجاركورت إن 34 شخصا على الأقل قتلوا في منطقته بينما قال مسؤول بالشرطة إنه تم الإبلاغ عن مقتل 35 شخصا على الأقل في منطقة روكوم الغربية المجاورة.

وقال سوريش سونار، المسؤول بمنطقة جاجاركوت، لرويترز عبر الهاتف إن 20 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح.

وأضاف "أنا نفسي في العراء. نحن نجمع المعلومات لكن بسبب البرد والليل من الصعب الحصول على معلومات من المناطق النائية".

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية واجهات متهالكة لمنازل متعددة الطوابق.

وقال سكان إن السكان شعروا بالهزات في مناطق مجاورة وأخرى بعيدة مثل كاتماندو.

وقال شهود من رويترز إن الزلزال هز المباني حتى نيودلهي التي تبعد نحو 600 كيلومتر. وأظهرت مقاطع مصورة على منصة التواصل الاجتماعي إكس أشخاصا يهرولون في شارع.

وفي عام 2015، أودى زلزالان ضربا نيبال بحياة نحو تسعة آلاف شخص وحولا مدنا بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاض، ودمرا أكثر من مليون منزل، مما كبد الاقتصاد ستة مليارات دولار.

وأوضح مسؤولون في وقت مبكر من اليوم السبت أن حصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع، مشيرين إلى أن الاتصالات قطعت مع عدة قرى جبلية.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية واجهات متهالكة لمنازل متعددة الطوابق.

وقال سكان إن السكان شعروا بالهزات في مناطق مجاورة وأخرى بعيدة مثل كاتماندو.

وقال شهود من رويترز إن الزلزال هز المباني حتى نيودلهي التي تبعد نحو 600 كيلومتر. وأظهرت مقاطع مصورة على منصة التواصل الاجتماعي إكس أشخاصا يهرولون في شارع.

وفي عام 2015، أودى زلزالان ضربا نيبال بحياة نحو تسعة آلاف شخص وحولا مدنا بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاض، ودمرا أكثر من مليون منزل، مما كبد الاقتصاد ستة مليارات دولار.

 

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