لحظة وقوع الزلزال في نيبال، وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 56 وفاة وعشرات المصابين (فيديو)

زلزال نيبال، أعلنت السلطات النيبالية ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في نيبال إلى 56 على الأقل جراء انهيار العديد من المنازل.

وأوضح مسؤولون في وقت مبكر من اليوم السبت أن حصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع، مشيرين إلى أن الاتصالات قطعت مع عدة قرى جبلية.

ووقع زلزال بقوة 6.0 درجة على الحدود بين الهند ونيبال.

وكان مركز الزلزال في جاجاركوت، على بعد نحو 400 كيلومتر شمال شرق العاصمة النيبالية كاتماندو.

ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على بعد 36 كيلومترًا جنوب شرق مدينة جوملا النيبالية التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 آلاف نسمة، وعلى بعد 166 كيلومترًا شمال شرق مدينة باهريش الهندية التي يسكنها نحو 182 ألف نسمة. وعلى عمق 35 كيلومترًا.

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وقال مسؤول محلي يدعى هاريش شاندرا شارما "لم نتمكن من إجراء أي اتصال في منطقة مركز الزلزال في جاجاركوت".

وأضاف "أنا نفسي في العراء. نحن نجمع المعلومات لكن بسبب البرد والليل من الصعب الحصول على معلومات من المناطق النائية".

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال إن الزلزال وقع الساعة 11:47 مساء (18:02 بتوقيت جرينتش) في منطقة جاجاركوت التي تقع على بعد نحو 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتماندو.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية واجهات متهالكة لمنازل متعددة الطوابق.

وقال سكان إن السكان شعروا بالهزات في مناطق مجاورة وأخرى بعيدة مثل كاتماندو.

وقال شهود من رويترز إن الزلزال هز المباني حتى نيودلهي التي تبعد نحو 600 كيلومتر. وأظهرت مقاطع مصورة على منصة التواصل الاجتماعي إكس أشخاصا يهرولون في شارع.

وفي عام 2015، أودى زلزالان ضربا نيبال بحياة نحو تسعة آلاف شخص وحولا مدنًا بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاض، ودمرا أكثر من مليون منزل، مما كبد الاقتصاد ستة مليارات دولار.