الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

وصول 9 مصابين فلسطينيين معبر رفح البري وبدء توافد الرعايا الأجانب

معبر رفح البري، فيتو
معبر رفح البري، فيتو

وصل 9 مصابين فلسطينيين، قبل قليل، معبر رفح البري تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج داخلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفتح معبر رفح البري اليوم أمام عبور المصابين الفلسطينيين والرعايا الأجانب لنقلهم إلى بلادهم عبر سفاراتهم المختلفة. 

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أمس أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، والذي بلغ عددهم 21 مصابا. 

ولفتت الوزارة إلى أن جميع  الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على 344 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 72 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.  

وأكدت استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

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ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جاهزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

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