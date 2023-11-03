السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مجازر لا تتوقف، مشاهد مروعة لقصف الاحتلال مدرسة أسامة بن زيد في غزة (فيديو)

مدرسة أسامة بن زيد،
مدرسة أسامة بن زيد، فيتو

مجزرة مدرسة أسامة بن زيد، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصفها لمدرسة أسامة بن زيد التي تؤوي مئات النازحين.

 

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية فأن القصف أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وقالت مصادر طبية إن هناك ما لا يقل عن 20 شهيدًا حصيلة أولية وعشرات الجرحى جراء المجزرة الجديدة في المدرسة.

 

وأظهرت مقاطع فيديو، مشاهد صعبة جدًا ومروعة جراء قصف طائرات الاحتلال لـ مدرسة أسامة بن زيد التي تأوي نازحين بمنطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة.

 

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إلقاء أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على غزة

وأمس، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ألقى أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على غزة حتى الآن، وهذا القصف خلف أكثر من 11 ألفًا ما بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض.

 

وأشار المكتب إلى ان وزارة الصحة حاولت إخراج  الجرحى إلى جنوب غزة لكن قوات الاحتلال قامت باستهدافهم، حيث دمر جيش الاحتلال أكثر من 8 آلاف مبنى سكني وعشرات المرافق والمنشآت العامة.

 

المرحلة الثالثة من الحرب علي غزة

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي دخوله المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، التي تتمثَّل في التوغل البري في الجزء الشمالي من القطاع، واصفا إياها بأنها "عملية برية تتطلب قتالًا مكثفًا".

 

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمكن قواته من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية التابعة لحركة حماس، منها معسكر تدريب عسكري ومستودعات ذخائر.

 

واشتملت المرحلة الأولى، على احتواء هجوم حماس، وتأمين جنوب إسرائيل، فيما تمثَّلت المرحلة الثانية، بحسب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، في "ضرب كل أنظمة الحركة بقوة ودقة، من البر والبحر والجو، عبر معلومات استخباراتية.

 

ويأتي إعلان إسرائيل عددًا من الأهداف لتحقيق مكاسب سياسية في الداخل، منها: محاولة الضغط على أهالي غزة للخروج إلى مناطق الجنوب.

 

مواجهة عشرات الدبابات الإسرائيلية 

وأعلنت حركة حماس، أنها تواجه عشرات الدبابات الإسرائيلية التي تحاول التقدم في محاور شمال غرب القطاع وجنوب مدينة غزة، مستخدمةً القذائف المضادة للدروع.

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