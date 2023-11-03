أخبار مصر اليوم.. مفتي الجمهورية: قرار الحرب بيد الدولة وليس الأفراد.. والأرصاد تحذر من أمطار رعدية غدا

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

الأرصاد: أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من سلاسل جنوب البحر الأحمر تمتد خفيفة قد تكون رعدية على أقصى جنوب الصعيد.

مفتي الجمهورية: الكيان الإسرائيلي أصيب بالسعار وينفذ حرب إبادة شاملة ضد الشعب الفلسطيني

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات استهداف الكيان الإسرائيلي الوحشية لمدخل مستشفى الشفاء وقافلة الإسعافات المتجهة لمعبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء بغزة، وكذلك استهداف الكيان الإسرائيلي للمناطق السكنية بشارع الرشيد الساحلي شمال غربي قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى.

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وزير الأوقاف لأهالي الغردقة: معاملة السائحين بشكل كريم خدمة لدينكم ووطنكم

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، باللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة نائبًا عن محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ هاني عنتر السباعي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، وعدد من قيادات الدعوة وأئمة أوقاف البحر الأحمر.

مفتي الجمهورية: يجوز نقل أموال الزكاة لأهل غزة عن طريق القنوات الرسمية

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إنه يجوز التبرع ونقل أموال الزكاة والصدقات لأهل غزة، ولكن عن طريق القنوات الرسمية والقانونية والمعتمدة، وهذا الدعم ليس من باب التفضل والمنة، ولكن من حقوقهم علينا انطلاقًا من واجبنا الإنساني والوطني.

جمارك القاهرة تفتتح معرض السلع المعمرة 2023

افتتح معرض السلع المعمرة ٢٠٢٣ الذي تنظمه نقابة جمارك القاهرة برئاسة هاني وزيري بالتنسيق مع احدي الشركات الكبري والتي ترأس مجلس إدارتها سامية جاب الله، تحت رعاية الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

مفتي الجمهورية: قرار الحرب يكون بيد الدولة وإجماع الأمة

قال الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن قرار الحرب بيد الدولة وبإجماع الأمة، فالقتال لابد أن يكون تحت راية الدولة والجهات المختصة، ولا يمكن أن يكون بيد أي أفراد أو مجموعات إرهابية مهما بلغ عددها.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 04-11-2023 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية، وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

تعرف على خطوط المواصلات من وإلى معرض القاهرة للنقل الذكي

تنطلق بعد غد الأحد الموافق 5 نوفمبر، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

الصحة: الكشف الطبي على 448 من رعايا الدول الأجنبية بينهم 96 طفلا في معبر رفح

أعلنت وزارة الصحة عن قيام أطباء الحجر الصحي في معبر رفح، بتوقيع الكشف الطبي على 448 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 96 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.

انطلاق الأسبوع التوظيفي بجامعة عين شمس غدا

تنطلق، غدا السبت، فعاليات الأسبوع التوظيفى لـ جامعة عين شمس " Career Week 2023 " في نسخته الثانية والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة.

توقعات بافتتاح محطة بشتيل لقطارات الصعيد الأحد القادم

تفتتح وزارة النقل خلال الاسبوع المقبل محطة قطارات بشتيل، بعد أنهت الاستعدادات لافتتاح المحطة التي تخدم قطارات الصعيد.

موعد استلام مصر للطيران الطائرة الثامنة والاخيرة من طراز B787-9 دريم لاينر

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران أنه من المقرر انضمام الطائرة الثامنة والأخيرة من طراز B787-9 دريم لاينر والمعروفة باسم طائرة الأحلام لأسطول الناقل الوطني مصر للطيران، وذلك ضمن صفقة شراء 8 طائرات من طراز B787-9، في الشهور الأولي من العام الميلادي الجديد 2024.

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