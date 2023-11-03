الجمعة 03 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تعرف على خطوط المواصلات من وإلى معرض القاهرة للنقل الذكي

وزير النقل
وزير النقل

تنطلق بعد غد الأحد الموافق 5 نوفمبر، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا 2023Trans-MEA والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  خلال الفترة من 5  إلى  8 نوفمبر 2023 تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".


ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ,

 

 وتقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - المواني البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.

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- ويتضمن المعرض خلال فترة انعقاده العديد من الفعاليات وهي:-
• اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي ( القطار الكهربائي السريع، القطار الكهربائي الخفيف، مونوريل شرق وغرب النيل، الخط الثالث للمترو ) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال " ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة " الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس.


• جناح لوزارة النقل يضم عدد 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض أهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل بالإضافة إلى البث المباشر لعدد من المشروعات (الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية  للخط الثالث للمترو من محطة الطريق الدائري  والإذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير والإذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط سكة حديد بني سويف/أسيوط من برج المنيا والإذن بتشغيل وافتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية خاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع ) .


• عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في كافة أيام المؤتمر 
• توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبري الشركات العالمية  المتخصصة في مجال النقل 
• كما سيشهد المعرض هذا العام تخصيص ساحة للإبتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

- يشارك في المعرض هذا العام 350 شركة من ما يقارب من 50 دولة

- تم توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض ( توفير مسارات ربط بين ميدان العباسيه وأرض مصر للمعارض ) بالإضافة لربط  محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي

- كما تم توفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض من خارج القاهرة يوميًا وذلك من ( الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة – الزقازيق - فاقوس ) حيث يتم تحرك الأتوبيسات بإتجاه القاهرة في الساعة الثامنة صباحًا ويتم العودة في الساعة الخامسة عصرًا.

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التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخط الثالث الخط الثالث للمترو الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الموانئ البرية والجافة المشروعات الجديد القطار الكهربائي الخفيف القطار الكهربائي السريع

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