السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جمارك القاهرة تفتتح معرض السلع المعمرة 2023

جمارك مطار القاهرة،فيتو
جمارك مطار القاهرة،فيتو

افتتح معرض السلع المعمرة ٢٠٢٣ الذي تنظمه نقابة جمارك القاهرة برئاسة هاني وزيري بالتنسيق مع احدي الشركات الكبري والتي ترأس مجلس إدارتها سامية جاب الله، تحت رعاية الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

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جمارك القاهرة  تفتتح معرض السلع المعمرة ٢٠٢٣

قام بقص شريط افتتاح المعرض الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي واللواء طارق عبد الله رئيس مجلس إدارة نادي ايروسبورت - الذي يستضيف المعرض - في حضور كوكبة من مسئولي مصلحة الجمارك والشركات العارضة، وأبرزهم احمد ابو بكر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة واحمد سعد مدير عام جمارك مبني الركاب رقم ٢ وحنان داود مدير عام جمارك الأسواق الحرة، وجميع اعضاء اللجنة النقابية لجمارك القاهرة.

أشاد الحضور بالمعروضات المتنوعة والتي شملت كل ما تحتاجة الأسر والبيوت المصرية بأسعار مناسبة وبشروط سداد جيدة، يستمر المعرض حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وفي سياق آخر عرضت الصفحة الرسمية لمتحف مطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 3،  سرد لبداية ظهور كتب الاحلام في عصر الدولة الوسطي والحديثة والتي انتشرت في العصر المتأخر، وأهمية احلام النوم عند المصريين القدماء.

وكانت الأحلام وسيله من وسائل الكشف عن المستقبل للشخص الرائي وكان ينظر اليها على انها علم من العلوم لأنها كانت تحتوي في بعض الأحيان على معلومات في مجالات مختلفه مثل علم الفلك والطب والسحر. 

جمارك مطار القاهرة

وظهر في مصر القديمة ما يسمي بكتب الاحلام بداية من عصر الدولة الوسطي والحديثة وانتشرت في العصر المتأخر، ومن أشهرها بردية تنسب للكاهن والكاتب "قِنِ حِر خِبِش إف" وتعتبر أول كتاب لتفسير الأحلام في العالم، وترجع لعصر الأسرة التاسعة عشر ومحفوظة حاليًا في المتحف البريطاني وتحتوي على 108 حلم وتفسيرها، بتبدأ بالأحلام المبشرة التي فيها بشرى وفي الأخرى تذكر الأحلام المخيفة والتي فيها نذير سوء.

متحف مطار القاهرة يعرض مراحل ظهور كتب الأحلام وتفسيرها

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