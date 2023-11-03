الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مفتي الجمهورية: الكيان الإسرائيلي أصيب بالسعار وينفذ حرب إبادة شاملة ضد الشعب الفلسطيني

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،فيتو

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات استهداف الكيان الإسرائيلي الوحشية لمدخل مستشفى الشفاء وقافلة الإسعافات المتجهة لمعبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء بغزة، وكذلك استهداف الكيان الإسرائيلي للمناطق السكنية بشارع الرشيد الساحلي شمال غربي قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى.

مفتي الجمهورية يدين ممارسات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني 

 

وأكد مفتي الجمهورية في بيانه مساء اليوم الجمعة: أن الكيان الإسرائيلي يتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

Advertisements

واستنكر المفتي، ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".

وقال مفتي الجمهورية: "إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي".

مفتي الجمهورية يدعو المجمتع الدولي لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين 

ودعا مفتي الجمهورية عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور شوقى علام الشعب الفلسطيني الكيان الاسرائيلي الكيان الصهيونى هيئات الافتاء في العالم فلسطين

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية: يجوز نقل أموال الزكاة لأهل غزة عن طريق القنوات الرسمية

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف أسرارا جديدة عن عملية طوفان الأقصى

زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للسيارات

الأرصاد: أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

عنده مشاكل عصبية، تفاصيل الاعتداء على الفنانة نادين الراسي

اقتصادي: زيادة معدلات سحب الأموال من البنوك لهذا السبب والسوق السوداء تفاقم أزمة الدولار

درس في الأزهر الشريف، من هو عز الدين القسام رمز المقاومة الفلسطينية؟

مفاجأة، استبعاد ثلاثي الزمالك من قائمة مباراة زد

بعد تأكيد تعيينها سفيرة للولايات المتحدة في القاهرة، معلومات عن الدبلوماسية الأمريكية هيرو مصطفي

Advertisements

منوعات

المزيد

مفيش أحلى من الفلاحي.. حكاية أم رحمة مع الفطير المشلتت والعيش البلدي(فيديو)

فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

مزايا ومكاسب تحصل عليها مصر للطيران من ضم طائرة جديدة

امرأة أسترالية تقتل 3 أشخاص بـ عش الغراب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 في السوق المحلي

أسعار شقق الطرح الجديد للجهاز المركزي للتعمير

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع بيراميدز.. الأهلي ضد سيراميكا.. ليفربول أمام تولوز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستحبة للمولود الجديد

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث كبير

المزيد
الجريدة الرسمية