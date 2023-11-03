موعد استلام مصر للطيران الطائرة الثامنة والاخيرة من طراز B787-9 دريم لاينر

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران أنه من المقرر انضمام الطائرة الثامنة والأخيرة من طراز B787-9 دريم لاينر والمعروفة باسم طائرة الأحلام لأسطول الناقل الوطني مصر للطيران، وذلك ضمن صفقة شراء 8 طائرات من طراز B787-9، في الشهور الأولي من العام الميلادي الجديد 2024.

وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن انضمام الطائرة السابعة من طراز B787-9 دريم لاينر والمعروفة باسم طائرة الأحلام لأسطول الناقل الوطني مصر للطيران وذلك ضمن صفقة شراء 8 طائرات من طراز B787-9.

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وفي سياق آخر، شارك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـمصر للطيران في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 95 وفعاليات الجمعية العامة رقم 56 للاتحاد العربي للنقل الجوي بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2023.

ويأتي ذلك في ضوء حرص مصر للطيران على متابعة الأحداث والوقوف على أهم المستجدات في صناعة النقل الجوي من خلال المشاركة الفعالة في المؤتمرات والمجالس التنفيذية والجمعيات العامة التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية.

وصرح المهندس يحيى زكريا بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات الاستراتيجية للجنة التنفيذية التي تم إصدارها عن الجمعية العامة رقم 56 ومنها قرار بشأن الطيران والاستدامة البيئية ويتمثل في الهدف العالمي الطموح البعيد الأمد لتحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050 على أن يكون الهدف مسؤولية مشتركة للجميع.

ومن ناحية أخرى، دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى أن يكون برنامج كورسيا هو الآلية الوحيدة المبنية على السوق التي تتعامل مع انبعاثات الطيران الدولي، وتجنب اتخاذ قرارات أحادية الجانب بالإضافة إلي السماح بإجراء "الحجز والاحتساب"Book & Claim في أي برنامج يُستخدم فيه وقود الطيران المُستدام، وكذلك توحيد إطار استخدام وقود الطيران المستدام/ وقود الطائرات المنخفض الكربون لتحفيز إنتاجها واستخدامها من أجل تفادي المشكلات التي قد تنتج عن تعدّد التفويضات والبرامج.

كما أوصت اللجنة الدول أن تتبنى سياسات داعمة لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون بدلًا من فرض الضرائب أو عقوبات مالية تحدد نسب استخدام الوقود المستدام (mandates)، وأن تقوم الحكومات بتسجيل مشاريعها البيئية المخفضة للانبعاثات تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC لتستطيع إصدار شهادات تعويض عن الكربون، وكذلك تطوير البنية التحتية للنقل الجوي حيث إن مساهمتها في تخفيض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 ستكون 11%.

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