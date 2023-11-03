حسن نصر الله يكشف خطة حزب الله لمساندة المقاومة الفلسطينية

اتهم حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمته اليوم الجمعة خلال احتفالية تكريم الشهداء، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها المسئولة بشكل كامل عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

نصر الله يكشف خطة حزب الله لسحب جزء كبير من جيش الاحتلال

وقال حسن نصر الله: إن أمريكا هي الداعم الحقيقي للحرب على غزة وهي التي تدعم إسرائيل في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن تل أبيب مجرد أداة تنفيذ فقط.

وأضاف نصر الله: "إن أمريكا هي الشيطان الأكبر والمسئول عن كل المجازر في القرنين الماضي والحاضر".

وتابع نصر الله: "أن عمليات حزب الله على حدود لبنان تستهدف معدات وآليات ومواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف نصر الله، أن حزب الله يخوض معركة منذ 8 أكتوبر ولكنها مختلفة تماما عن العمليات السابقة التي نفذها الحزب ضد إسرائيل.

وأكد نصر الله، أن حزب الله خفف جزءا من القوات الإسرائيلية التي كانت ستستخدم في مهاجمة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجبهة اللبنانية جذبت ثلث جيش الاحتلال نحوها.

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كلمة حسن نصر الله اليوم

وأشار نصر الله إلى أن نصف القدرات البحرية الإسرائيلية موجودة في البحر المتوسط قبالة سواحل لبنان، وربع القوات الجوية ونصف قوات الدفاع الجوي من صواريخ الباتريوت موجه نحو الأراضي اللبنانية.

وأضاف نصر الله، أن هناك حالة من القلق في إسرائيل خوفا من دخول حزب الله في الحرب، مؤكدا أن هناك الكثير من الرسائل تأتي من كل دول العالم يوميا إلى حزب الله والتي تظهر قلق الاحتلال من تدخل الحزب في الحرب.

ووجه حسن نصرالله، التحية الى كل الذين تضامنوا مع غزة، وتظاهروا على مستوى العالم وتحديدًا السواعد اليمنية والعراقية التي دخلت إلى قلب المعركة مع إسرائيل.

وتابع حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمته اليوم الجمعة، أن عملية طوفان الأقصى كان عملا بطوليا متقنا أدى إلى حدوث زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على الكيان الإسرائيلي.

وشدد نصر الله، على أن عملية طوفان الأقصى كان لها تداعيات ستترك آثارها على مستقبل إسرائيل، ومهما فعلت خلال الشهر الذي مضى فلن تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج عملية طوفان الأقصى.

وأكد نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كشفت عن كثير من الحقائق، وأهمها الوهن والضعف الذي يصيب دولة الاحتلال الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أوهن من بيوت العنكبوت.

وأكد حسن الله، أن الشعوب العربية أدركت حقيقة العدو الإسرائيلي، وفشلت أجندات الإعلام الدولية وبعضها عربيا فى دفع الشعوب نحو التطبيع وظهر ذلك جليا فى مصر والأردن وتونس وغيرها من الدول العربية، التي انتفضت شعوبها فى وجه المحتل وخرجت إلى الشوارع تضامنا مع غزة.