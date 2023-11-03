الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم مقتل وإصابة 285 جنديا منذ بدء العمليات البرية في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري علي غزة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود في معارك غزة البرية إلى 25 فقط وذلك بعد الإعلان عن مقتل جندي.

ووفقا لجيش الاحتلال، فقد نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ما لا يقل عن ١٥٠ طلعة جوية لنقل ٢٦٠ جنديا جريحا منذ بدء العمليات البرية في محيط قطاع غزة.

جيش الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في غزة

والأربعاء الماضي، ذكر رئيس المكتب السياسي لـحركة حماس، إسماعيل هنية، في حدث متلفز له، أن الهجوم البري على غزة بدأ، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعثر في الدخول البري وتكبد خسائر أكبر بكثير مما يعلنه.

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وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "أن الحركة مستعدة للتفاوض وقدمت للوسطاء تصورا شاملا يشمل فتح المسار السياسي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وحق تقرير المصير، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل من أجل نفسه وحكومته المتطرفة".

وأكد هنية خلال حديثه، أن معبر رفح هو "معبر مصري فلسطيني خالص ويجب أن يعمل بشكل مستمر"، موجها التحية للجبهات المساندة في لبنان والعراق وسوريا واليمن وطالبهم بالاستمرار.

القوات الإسرائيلية تتعثر في دخول غزة 

وشدد هنية، على أن المقاومة الفلسطينية تقاتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة المحاور بغزة وأن "القوات الإسرائيلية تتعثر في دخولها البري لغزة وخسائرها أكبر بكثير مما تعلنه".

فيما أشار إسماعيل هنية، إلى أن الأسرى الإسرائليين يتعرضون لنفس القتل والدمار الذي يتعرض له  الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قال قائد ميداني في كتائب القسام، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها؛ بسبب المقاومة الشرسة.

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