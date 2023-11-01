الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مصر للطيران تفتتح خطا مباشرا بين القاهرة والعاصمة الإندونيسية جاكرتا

مصر للطيران،فيتو
مصر للطيران،فيتو

 أقلعت أولي رحلات الناقل الوطنى مصر للطيران إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة من طراز دريم لاينر B787-9 وعلي متنها 234 راكب، حيث من المقرر تشغيل الخط بواقع رحلتين أسبوعيًا يومى الثلاثاء والخميس.

مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة الإندونيسية جاكرتا

يأتي ذلك فى إطار خطتها التوسعية نحو زيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم.

وبهذه المناسبة صرح المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن افتتاح خط القاهرة جاكرتا يلبى رغبات العديد من العملاء من الجانبين المصرى والإندونيسي خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تجمع بين البلدين، مضيفًا أن السوق الأسيوي من الأسواق ذات الحركة الكثيفة التى نأمل أن تحقق مردودا إيجابيا فى ظل ارتفاع معدلات التشغيل وتحسن حركة السياحة الأسيوية الواردة إلي مصر.

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مصر للطيران 

خطة شركة مصر للطيران للتوسع في السوق الأسيوي

واشار الي أن الشركة الوطنية لن تتوقف عن طموحاتها في الوصول بعملائها إلي أكبر عدد من النقاط حول العالم خاصة فى ظل المنافسة بين شركات الطيران لجذب المزيد من العملاء.

ومن جانبه أكد الطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن الشركة تضع نصب أعينها دراسة احتياجات العملاء وتطلعاتهم، بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية ويحقق العديد من الأهداف الإقتصادية للدولة المصرية.

 

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