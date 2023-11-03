الجمعة 03 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تعرف على أبرز العناصر المؤثرة في تحديد سعر تذكرة الطيران

تذاكر الطيران، فيتو
تذاكر الطيران، فيتو

تحديد قيمة تذكرة السفر التي تحددها شركات الطيران وفقًا لمعايير عالمية متعارف عليها، والتي تفسر أسباب تباين تذاكر الطيران بين رحلة وأخرى، كما يراعى ضمان مصلحة الشركات فيما يتعلق بأرباحها وفي الوقت نفسه ضمان العمل على تقديم خدمة مميزة للمسافر.

 

وتشمل معايير تحديد قيمة التذكرة، نوع الطائرة المقرر استخدامها في الرحلة، لتحديد عدد المقاعد المتوفرة في كل درجة من درجات السفر، وكل فئة للحجز، ويستعرض التقرير التالي البنود الثابتة والمتغيرة في تحديد سعر تذكرة السفر على متن الطائرة:

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الضرائب ورسوم المطار 

وقد تصل قيمة الضرائب على تذكرة الطيران 60% من القيمة الإجمالية للتذكرة، ويتم تقييم الضرائب ويتم احتسابها وفقا للوجهات ومسافات الرحلات حيث ترتفع الضرائب على الوجهات البعيدة بينما تتراجع هذه الضريبة على الوجهات القريبة لتتراوح من 50% إلى 10% من القيمة الإجمالية للتذكرة.

 

الوقود

ويحدد حسب طول وقصر الرحلة التي تستغرقها الطائرة إلى دولة الهبوط ويمثل أكبر نسبة في سعر التذكرة، وتختلف طبيعة ضريبة الوقود من شركة طيران إلى أخرى، وتتباين ضريبة الوقود على الوجهات القريبة لتصل إلى 620 جنيهًا، بينما تصل على بعض الوجهات البعيدة إلى مبالغ مرتفعة.

 

الخدمات والحقائب 

رسوم الخدمات والطعام واختيار المقعد ونقل الأمتعة، تدخل أيضا في نطاق البنود التي يتم على أساسها تحديد قيمة تذكرة الطيران، ولكن تلك البنود الأربعة قد يتم الاستغناء عنها خاصة، خصوصًا مع شركات الطيران المنخفضة التكاليف، ولكن مع شركات الطيران الكبرى والتقليدية وفي الرحلات الطويلة يتم عادة إدراج أسعار هذه الأشياء تلقائيا في سعر التذكرة.

 

المتغيرات

وتعتبر السبعة عناصر المشار إليها هي البنود الثابتة في تحديد قيمة تذكرة الطيران، بالإضافة إلى وجود بعض المتغيرات الخاصة بوقت السفر وشركة الطيران، حيث تزداد قيمة التذكرة أيضًا وفقًا لقواعد العرض والطلب.

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