مزايا يحصل عليها الطالب من الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

يبحث العديد من الطلاب عن دراسة الطيران المدني، والأكاديميات المعتمدة من وزارة الطيران المدني والتعليم من أجل دراسة علوم الطيران.

المزايا التي يحصل عليها الطالب من دراسة الطيران المدني بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران:

الدراسة فى كيان وصرح عريق تابع لوزارة الطيران المدنى وله تاريخ حافل منذ سنة 1932 وتخرج تحت مظلته العديد من القائدين والقائدات فى الطيران المدنى الذين يشهد لهم العالم بأنهم من أمهر الطيارين.

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إعفاء خريج الأكاديمية من تكلفة معادلة رخصة الطيار التجاري من سلطة الطيران المدنى المصرى (تكلفتها حوالى ١٠ آلاف دولار) والذى يتحملها دارس الطيران خارج مصر.

50 % تخفيض لخريجى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران على تايب ريتنج Type Rating فرقة إيرباص ٣٢٠ (Airbus) وذلك بالتنسيق مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب (تحسب لخريج الأكاديمية بـ 12600 دولار بدلا من 25000 دولار).

تأهيل الطلبة الطيارين بعد تخرجهم من الأكاديمية لمساعدتهم فى اجتياز المقابلات الشخصية والمهارات بشركات الطيران المختلفة (Airlines Basic and Interview Skills).

عدم تعرض أولادنا لمخاطر الدراسة فى أماكن خارج مصر غير موثوقة فى التزاماتها وغير آمنة للإقامة بها.

تمتع مصر بمناخ مستقر طوال السنة مما يسهل للطلبة إنجاز البرنامج المتكامل فى الوقت المحدد وهذا لايتوفر فى الأكاديميات الأخرى.