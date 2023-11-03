نصر الله يطالب الدول العربية بطرد سفراء إسرائيل ووقف تصدير البترول للداعمين لها

طالب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في كلمته اليوم الجمعة خلال احتفالية تكريم الشهداء، الدول العربية والإسلامية بسحب سفرائهم من إسرائيل وطرد سفراء الكيان الصهيوني ووقف تصدير النفط للدول الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

انهيار إسرائيل في الساعات الأولى لطوفان الأقصى

قال حسن نصر الله، إن التحرك الأمريكي السريع بعد عملية طوفان الأقصى لنجدة إسرائيل كشف وهن وضعف دولة الاحتلال.

وأضاف نصر الله أن إسرائيل طلبت من اليوم الأول لعملية الطوفان صواريخ وأسلحة جديدة بالإضافة إلى 10 مليارات دولار لمواجهة المقاومة الفلسطينية .

وأكد نصر الله أن إسرائيل كانت في حالة من الفوضى خلال الساعات الأولى من عملية طوفان الأقصى، والقيادات الإسرائيلية كانت في حالة تخبط وجنون.

وأوضح نصر الله أن جيش الاحتلال هو من ارتكب المجازر في منطقة غلاف غزة، عندما ذهب لتحريرها من قبضة المقاومة الفلسطينية.

وقال حسن نصر الله، إن عملية طوفان الأقصى كان قرارها وتنفيذها فلسطيني مائة بالمائة، حيث احتفظ المقاومون بالسرية في تنفيذ العملية حتى عن باقي حركات المقاومة.

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كلمة نصر الله اليوم

ووجه حسن نصرالله، التحية الى كل الذين تضامنوا مع غزة، وتظاهروا على مستوى العالم وتحديدًا السواعد اليمنية والعراقية التي دخلت إلى قلب المعركة مع إسرائيل.

وتابع حسن نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كان عملا بطوليا متقنا أدى إلى حدوث زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي على الكيان الإسرائيلي.

وشدد نصر الله، على أن عملية طوفان الأقصى كان لها تداعيات ستترك أثارها على مستقبل إسرائيل، ومهما فعلت خلال الشهر الذي مضى فلن تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج عملية طوفان الأقصى.

وأكد نصر الله، أن عملية طوفان الأقصى كشفت عن كثير من الحقائق، وأهمها الوهن والضعف الذي يصيب دولة الاحتلال الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أوهن من بيوت العنكبوت.

وأكد حسن الله، أن الشعوب العربية أدركت حقيقة العدو الإسرائيلي، وفشلت أجندات الإعلام الدولية وبعضها عربيا فى دفع الشعوب نحو التطبيع وظهر ذلك جليا فى مصر والأردن وتونس وغيرها من الدول العربية، التى انتفضت شعوبها فى وجه المحتل وخرجت إلى الشوارع تضامنا مع غزة.