هل يعود مصطفى محمد للزمالك بعد تصريحات أحمد سليمان

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة رغبة إدارة القلعة البيضاء في ضم مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمسئول عن ملف كرة القدم في النادي، تحدث عن أن عودة مصطفى محمد للزمالك بمثابة صفقة القرن.

وتداولت جماهير الزمالك تصريحات عضو مجلس الإدارة، بأنه من الممكن أن ينضم مصطفى محمد لصفوف الزمالك فريقه السابق بناء على تصريحات أحمد سليمان.

كما أن بعض الأنباء أشارت إلى أن أحمد سليمان بصفته المسئول عن ملف كرة القدم برفقة حسين السيد عضو مجلس الإدارة، يسعى لضم مصطفى محمد في انتقالات يناير القادمة في حالة فك أزمة وقف القيد أو في الانتقالات الصيفية المقبلة.

مصطفى محمد لاعب نانت

وقال المصدر إن تصريح أحمد سليمان لا علاقة له بالواقع، وكان مجرد رد على سؤال في أحد البرامج.

وأشار المصدر إلى أن الحديث عن عودة مصطفى محمد لم يطرح في الأساس، خاصة أن اللاعب يمتلك عقدا مع نانت الفرنسي يمتد لـ 30 يونيو 2027.

وأضاف المصدر:" أن هناك أولويات في ملف كرة القدم في الوقت الحالي والنادي لا يستطيع ماديا شراء مصطفى محمد في الأساس.

ومن ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره زد اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية، نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك قبل موقعة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشوار أوسوريو مع الزمالك

خاض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو 21 مباراة مع الزمالك، بواقع 16 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز و3 مباريات في كأس مصر ومباراتين في الكونفدرالية.

وحقق الزمالك تحت قيادة أوسوريو الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبو الزمالك 45 هدفا وتلقت شباكه 23.

مشوار الزمالك في الدوري

وخاض نادي الزمالك 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز حصد خلالها 8 نقاط.

أول مواجهة كانت أمام بيراميدز وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

المواجهة الثانية كانت أمام المقاولون العرب وانتهت بالتعادل 1-1.

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بينما المواجهة الثالثة كانت أمام البنك الأهلي وانتهت بفوز الأبيض 2-1.

المواجهة الرابعة كانت أمام سموحة وانتهت بفوز الأبيض 5-1.

المواجهة الخامسة كانت أمام إنبي وانتهت بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك وزد

وتنطلق مباراة الزمالك وزد اليوم الجمعة، في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام زد

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " .

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري -سامسون أكينيولا".

ترتيب الزمالك وزد في الدوري المصري

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

وكان فريق الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية والتي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط.