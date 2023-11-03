الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط طن فول سوداني فاسد في بنها

مراقبة سلامة الأغذية
مراقبة سلامة الأغذية بالقليوبية، فيتو

شن مكتب أغذية القليوبية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط  طن فول سوداني غير محتفظ بخواصه الطبيعية ببنها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

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وتأتي الحملة بناءً على توجيهات الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي. 

وقام مكتب مراقبة الأغذية ببنها بحملة تفتيشية على أحد المنشآت الغذائية وتم ضبط ٤٠ شيكارة فول سوداني بوزن ٢٥ كيلو جرام  للشيكارة الواحدة ما يعادل طن فول سوداني غير محتفظ بخواصه الطبيعية كمًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة وتوصية الجهات المعنية بغلق المنشأة لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف.

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جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية بالقليوبية، سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية

وشارك في الحملة أحمد جاد مراقب اول الاغذية ببنها ومفتشي الأغذية، السيد سيد احمد، احمد قايتباي، مصطفى عزب ، علي البحيري. 

جدير بالذكر، أن الاستراتيجية الأوروبية لتحقيق الاستدامة في نظم الغذاء، تمثل أحد أهم أركان حزمة السياسات الأوروبية الجديدة المعروفة "بالصفقة الأوروبية الخضراء" والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتتسق وأهداف السياسات التنموية لجمهورية مصر العربية التي تضمنتها "رؤية مصر 2030"، كما أنها تتزامن مع إطلاق الاستراتيجية المصرية الأولى لمواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050 والتي حددت التوجهات والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة المصرية لتحقيق طموحات مصر المناخية. 

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 83 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية لدى الهيئة فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 1 مصنع وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء. 

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