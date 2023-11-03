أوقاف القليوبية تفتتح مسجدا جديدا بالعبور
أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية افتتاح مسجد جنة الرحمن بالحي الثاني بمدينة العبور على مساحة بلغت 350 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».
أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه خلال الافتتاح ألقى خطبة الجمعة والتي تناولت موضوع الحق في الحياة.
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