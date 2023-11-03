الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

أوقاف القليوبية تفتتح مسجدا جديدا بالعبور

وكيل أوقاف القليوبية
وكيل أوقاف القليوبية خلال الافتتاح، فيتو

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية افتتاح مسجد جنة الرحمن بالحي الثاني بمدينة العبور على مساحة  بلغت 350 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف». 

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أوقاف الإسكندرية: انطلاق قافلة دعوية من مسجد سليمان محمود

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جولة تفقدية لوكيل وزارة أوقاف الإسكندرية على المساجد


أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه خلال الافتتاح ألقى خطبة الجمعة والتي تناولت موضوع الحق في الحياة. 

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