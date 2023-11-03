الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمواقف السيارات ومحطات الوقود بعد تحريك سعر البنزين

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع سير العمل، فيتو

تابع اليوم الجمعة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنتظام سير العمل وحركة السيارات بمواقف السيارات ومحطات الوقود بعد قرار زيادة سعر البنزين وتثبيت سعر السولار، حيث تفقد المحافظ موقف سيارات بنها العمومي وموقف مسطرد (1و2) بشبرا الخيمة وعدد من محطات الوقود بمدينتي بنها وشبرا الخيمة.

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وأكد المحافظ على انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.
ووجه المحافظ رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز، والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع عدم زيادة أسعار السولار، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءًا من اليوم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالخط الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال  رسالة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل المُخالفة وموقعها على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.
جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 10 جنيهات للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر 11.50 جنيه للتر وبنزين 95 بسعر 12.50جنيه للتر وغاز تموين السيارات 5.50 جنيه للمتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 8.25 جنيه للتر وتثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن، وتثبيت  المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
جاءت الجولة بحضور كل من محمد مرعي رئيس مدينة بنها وهيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس مدينة شبرا الخيمة، ومحمد عبد الحليم مدير  مواقف القليوبية والأستاذ مجدي عبد العظيم مدير الرقابة بمديرية التموين بالقليوبية.

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