الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

بعد تحريك سعر البنزين، تشكيل غرفة عمليات بالدقهلية لتلقي شكاوى المواطنين

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، فيتو

 قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين سواء من أصحاب سيارات الأجرة او أصحاب محطات تموين السيارات.

تشهد محافظة الدقهلية قيام لجنة بالمرور على جميع محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار وذلك  "بناءً على قرار وزارة البترول بتثبيت سعر السولار وتحريك أسعار البنزين والغاز". 

وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة كافة مواقف السيارات العمومية والتأكد من ثبات الأجرة التعريفية بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بزيادة أسعار المحروقات والمرور علي محطات الوقود للتأكد من توفير الوقود وانتظام العمل بها، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي ثبات الأجرة التعريفية لكافة سيارات الأجرة علي مستوى المحافظة، وعلى الفور كلف كلا السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية والمحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة بالمرور علي كافة المواقف العمومية للتأكد من ثبات الأجرة التعريفية، والمرور علي كافة محطات تموين السيارات للتأكد من حسن سير صرف المنتجات البترولية وفقا للأسعار الجديدة وكذا اجراء الجرد الفعلي للمحطات.

وأوضح " مختار " أن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات شملت البنزين بأنواعه الثلاثة والغاز الطبيعي، وهم كالتالي:

 ( بنزين 95    12,50 جنيه للتر )

 ( بنزين 92   11,50 جنيه للتر )

 ( بنزين 80    10 جنيهات للتر ).

( الغاز الطبيعي 5.50 جنيه للمتر المكعب )

وتثبيت سعر السولار 8.25، والكيروسين 8.25، وتثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن، بالإضافة إلى تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية .

وشدد "مختار" على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمه ضد المخالفين غير الملتزمين سواء من أصحاب محطات التموين أو السائقين.

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